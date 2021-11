Da Marco Bellavia a Raz Degan, passando ovviamente per Gianni Sperti: scopriamo quali sono stati i più famosi ex fidanzati di Paola Barale.

Durante la sua carriera nel mondo dello spettacolo Paola Barale ha collezionato successi e anche amori: i suoi ex sono stati tanti e famosi, ma con molti di loro le cose non sono finite nel migliore dei modi. Scopriamo quali sono stati i più famosi ex della showgirl e alcuni dettagli sulle sue storie d’amore.

Paola Barale: gli ex fidanzati

Durante i suoi esordi tv Paola Barale è stata legata al conduttore di BimBumBam Marco Bellavia, ma la storia si è conclusa presto in un nulla di fatto. A seguire la showgirl è stata legata per diverso tempo all’ex ballerino Gianni Sperti, conosciuto a Buona Domenica e con cui, nel 1999, è convolata a nozze. Nel 2002 la storia tra i due è naufragata e, a quanto pare, non nel migliore dei modi (più volte nel corso degli anni la showgirl ha chiesto di non essere intervistata in merito alla sua relazione con l’opinionista di Uomini e Donne). A Chi lei stessa ha confessato: “Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo”.

L’amore per Raz Degan

Nel 2005 Paola Barale ha incontrato per la prima volta uno dei più grandi amori della sua vita, il modello e attore Raz Degan. Tra alti e bassi la storia tra i due è proseguita fino al 2015, anno in cui si sono rimessi insieme durante la partecipazione del modello egiziano a L’Isola dei Famosi. L’amore purtroppo era destinato a naufragare anche questa volta, e Paola Barale non ha fatto segreto di non aver mantenuto un buon rapportocon Degan.

“E quando finalmente mi sono cadute le fette di salame dagli occhi ho visto la realtà per quella che era. Non vorrei più parlare di lui: al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa star male”, ha dichiarato a Live – Non è la D’Urso.

In seguito la showgirl ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma, per diverso tempo, si è vociferato che avesse una liaison (mai confermata) con l’osteopata Alessandro Carollo.