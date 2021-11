Bello ma anche generoso, Can Yaman sta organizzando una raccolta fondi per i bambini negli ospedali con la sua associazione “Can Yaman for Children”.

Nelle ore che lo separano dal suo trentunesimo compleanno, Can Yaman decide di festeggiarlo con un’importante iniziativa benefica indirizzata ai bambini. L’attore turco ha svelato di cosa si tratta in una storia instagram e la sua generosità è davvero molto gradita ai follower.

Can Yaman svela la sua prima iniziativa benefica indirizzata ai bambini

Con una storia su Instagram, Can Yaman invita a cliccare su un link che riporta alla spiegazione della sua iniziativa benefica. L’attore arabo dedicherà il giorno del suo compleanno alla raccolta fondi per i bambini del reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere più soldi possibili per acquistare le attrezzature per l’ospedale specializzato nella cura pediatrica. L’annuncio è il seguente: “Domenica 7 novembre l’attore Can Yaman, per festeggiare il suo imminente compleanno, incontrerà le famiglie presenti a Cinecittà World per un pomeriggio all’insegna della solidarietà con l’obiettivo di donare ai bambini del reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma alcuni macchinari necessari alle loro cure. Sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti organizzati dall’ associazione “Can Yaman for Children” esordisce così il link dando i primi riferimenti”. L’iniziativa è dunque organizzata dall’associazione dell’attore turco, il cui gesto è di esempio a molti.