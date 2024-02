Fa ancora discutere Chiara Ferragni, questa volta per una serie di comportamenti a seguito di un commento a Diletta Leotta.

Sembravano essersi leggermente placate le polemiche attorno a Chiara Ferragni dopo lo scandalo del pandoro Balocco e le altre note vicende. E invece, di nuovo la moglie di Fedez in mezzo alla bufera. Questa volta a seguito di un commento all’amica Diletta Leotta in un post nel quale il volto DAZN aveva annunciato l’intenzione si sposarsi con il fidanzato Karius.

Chiara Ferragni, bufera social dopo commento a Diletta Leotta

Chiara Ferragni

Come detto, la nuova querelle social è nata dopo l’annuncio della Leotta di aver “detto sì” a Karius in ottica nozze. Tra i migliaia di commenti di congratulazioni ricevuti dal volto DAZN, è apparso anche quello di Chiara Ferragni.

La donna si è limitata a postare un cuore rosso, ma tanto è bastato per far scattare i pareri di tantissimi seguaci, suoi e della bella Diletta.

In molti hanno ironizzato chiamando in causa le note vicende della falsa beneficenza e degli altri guai che riguardano la moglie di Fedez. “Offri un pandoro a tutti per l’occasione?”, “Facciamo la bambola Leotta dando il ricavato in beneficenza?”, alcuni dei pareri che si possono leggere.

Frasi, qualche insulto e del sarcasmo che, però, non hanno ricevuto risposta bensì un’azione diretta. Quale? la cancellazione del commento. Pare, infatti, che diversi utenti si siano lamentati del fatto che le loro risposte siano state “nascoste” se non addirittura rimosse direttamente.

“Complimenti per avermi nascosto la risposta che aveva ottenuto più di 600 like: ‘mi raccomando, per il matrimonio un bel panettone'”, ha detto uno. “Cavolo ma ora nascondete le frasi che non vi piacciono?”, ha detto un altro.

Insomma, una nuova bufera social sembra essersi scatenata. Vedremo se la Leotta e la Ferragni vorrano dire qualcosa sul tema.

Di seguito anche il post Instagram della Leotta dove si può vedere il commento dell’amica ma anche quelli di tantissimi utenti: