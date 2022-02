Oltre alla carriera nello spettacolo, Vanessa Galipoli si è saputa ritagliare un altro ruolo: quello di paladina dei diritti delle donne.

Non aveva ancora compiuto la maggiore età, Vanessa Galipoli, quando debuttò sulle scene, scoperta da quel genio di Gianni Boncompagni. E da quel momento in poi non ha praticamente mai fermato la sua corsa. Spigliata, consapevole e piena di brio, ha saputo sfruttare la propria bellezza per entrare nel mondo della televisione e del cinema, dimostrando abbastanza talento da restarci.

Perché, in un via-vai continuo di professionisti, chi desidera mantenersi al centro dei riflettori è pressoché obbligato ad acquisire la giusta dimestichezza, il giusto savoir faire davanti alle telecamere. Insomma, bisogna bucare lo schermo e, piccolo o grande che fosse, lei ha fatto centro. Ripercorriamone le gesta professionali, nei vari campi dove si è applicata e si applica tuttora, con qualche sfizioso dettaglio sul privato.

Vanessa Galipoli: biografia e carriera

Nasce a Roma il 23 agosto 1972, sotto il segno zodiacale della Vergine. Debutta in tv all’età di 17 anni su Rai Uno nella Domenica In di Boncompagni, mentre intraprende il mestiere di fotomodella. Partecipa poi con un cameo al film Metalmeccanico in un turbine di sesso e politica di Lina Wertmüller, per passare al teatro, in cui perfeziona le sue capacità interpretative.

Scritturata da Massimo Ceccherini per Faccia di Picasso, lavora in un paio di circostanze agli ordini del Maestro Pupi Avati, ne Il cuore altrove e La rivincita di Natale. Inoltre, collabora con Duccio Forzano in Ventitré e con Maurizio Casagrande in Format. A livello teatrale, calca il palcoscenico anche ne Le Idi di Marzo di Carlo Buccirosso e La vera storia di Checco e Nina di Luigi Galviero.

Dal punto di vista televisivo, prosegue l’avventura in molte trasmissioni. Da La Rai che vedrai al Grande Fratello 3 (in veste di presentatrice/autrice all’interno della Suite), fino a Incantesimo 7 e Camera Café, trova man mano la sua dimensione. Assume, nel frattempo, la conduzione di importanti spettacoli lungo l’intera penisola.

Nel 2012 fonda assieme ad Azzurra Ariè la società AV Emotional Events, dedita sia a organizzare eventi, mostre e flash-mob sia a perseguire uno scopo sociale. A partire dal 2021 recita in Makari, serie tv di Michele Soavi, prestando il volto alla madre di Saverio Lamanna (Claudio Gioè) a 50 anni.

Vanessa Galipoli: la vita privata

Sposata con Alberto, imprenditore del settore marmifero, ha avuto dal compagno due figli, Alma Maria e Aleandro Giuseppe. La famiglia vive a Custonaci, in provincia di Trapani, nella splendida Sicilia, che ha fatto subito sentire Vanessa la benvoluta. Con i fan intrattiene i rapporti su Instagram. Il patrimonio non è di dominio pubblico.

3 curiosità su Vanessa Galipoli

– È fondatrice e presidente del Comitato delle Donne, associazione che si batte per i diritti femminili.

– Sostiene le parole di Lee Strasberg, secondo cui “l’attore crea con il suo sangue e con la sua carne tutte quelle cose che tutte le arti tendono in qualche modo di descrivere”.

– Se avesse continuato gli studi le sarebbe piaciuto diventare una criminologa.

