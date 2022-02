Avete mai visto i figli di Deborah Compagnoni? Vi raccontiamo tutto quello che è emerso su Agnese, Tobias e Luce Benetton, dalle origini alla vita insieme alla famiglia!

Agnese, Tobias e Luce Benetton sono i tre figli della campionessa italiana di sci Deborah Compagnoni, ma li avete mai visti? I genitori li hanno cresciuti con tanto amore, e il rapporto con mamma e papà sembra essere profondo e inossidabile. Partiamo alla scoperta della loro storia, tra biografia e vita privata…

Chi sono i figli di Deborah Compagnoni e dove vivono?

Deborah Compagnoni ha avuto i figli Agnese, Tobias e Luce dall’ex marito Alessandro Benetton, da cui si sarebbe separata nel 2021 dopo 13 anni di matrimonio. Vivono a Ponzano Veneto, provincia di Treviso, e la primogenita è Agnese Benetton. Tobias Benetton è il secondogenito della campionessa di sci e dell’imprenditore, e Luce la “piccola” di casa…

La vita privata dei figli di Deborah Compagnoni

Non si conosce molto della vita privata dei figli di Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton. Non sappiamo se Agnese, Tobias e Luce Benetton siano innamorati o no, se siano single o no, ma quel che è certo è che i genitori sono due figure chiave nella loro esistenza. La campionessa di sci e il noto imprenditore si sono sposati nel 2008, 11 anni dopo l’inizio della loro storia d’amore (iniziata nel 1997). Al matrimonio hanno partecipato soltanto gli amati figli e sarebbero stati proprio loro a chiedergli di convolare a nozze!

Agnese Benetton è nata nel 2000, precisamente il 17 agosto ed è del segno zodiacale del Leone. Il fratello Tobias è nato tre anni dopo sotto il segno del Capricorno, il 15 agosto 2003. L’ultima è Luce, nata il 16 dicembre 2006 sotto il segno zodiacale del Sagittario. Nella famiglia Compagnoni un dramma nel 2021, quando il fratello della celebre ex sciatrice (quindi zio materno di Agnese, Tobias e Luce), Jacopo Compagnoni, ha perso la vita in un tragico incidente in montagna.

Altre 3 cose da sapere sui figli di Deborah Compagnoni

– Agnese Benetton ha intrapreso gli studi in filosofia.

– Tutti amanti dello sport, hanno anche studiato lingue straniere.

– Nessuno di loro sembra avere profili social, quindi nessun Instagram in cui sbirciare…

