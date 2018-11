Scopriamo cosa c’è da sapere su Marco Mengoni: dalla carriera come barman a quella come cantante.

Classe 1988, Marco Mengoni è uno dei più apprezzati cantanti italiani. Nel 2009 partecipa e vince la terza edizione del talent show X Factor, che gli consente di firmare il suo primo contratto discografico. La sua voce particolarissima e le sue grandissime doti ricevono i complimenti da Mina e da Lucio Dalla, e molto presto Mengoni diventa una delle stelle del firmamento della musica italiana.

Prima di diventare un affermato cantante di successo però, la vita di Marco Mengoni non è sempre stata facile, e lui non ha mai fatto segreto di essersi guadagnato da vivere anche preparando cappuccini…

Marco Mengoni: 8 curiosità sul cantante

– Prima di diventare cantante lavorava come barista, e ben presto è diventato barman per un locale nel quartiere Frascati a Roma, dove si era trasferito in cerca di fortuna.

– Non ha mai fatto segreto di aver sempre odiato il proprio naso e di aver avuto problemi alimentari. In un’intervista a Grazia si è definito “un mangiatore seriale di nutella.” Prima di partecipare a X Factor sembra che Mengoni pesasse 95 kg.

– Vive a Milano con i suoi tre cugini.

– Ama cucinare e con i suoi amici gli piace organizzare delle serate a tema: una sera, che il tema era il colore verde, ha preparato tutte le pietanze di questo colore.

– Sul dito medio ha un tatuaggio a forma di croce.

– Uno dei suoi migliore amici è il ballerino Roberto Bolle.

– Morgan, suo tutor a X Factor, lo ha accusato di averlo plagiato il brano presentato al Festival di Sanremo Credimi ancora. In seguito il cantante, ha dichiarato al settimanale Diva e Donna:

“Morgan non lo sento più da Sanremo. Ce l’ha con me, non so bene perché. Tra noi del resto è sempre stato un rapporto di amore e odio: siamo due personalità forti, è facile fare a cazzotti.”

– Non ha mai voluto rivelare se fosse impegnato con una ragazza o con un ragazzo, e a Spy ha dichiarato di non volerlo rivelare: “Ho costruito tutta la mia carriera sull’ambiguità…”

Fonte Foto: https://www.facebook.com/marcomengoniofficial/