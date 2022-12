Qual è il significato de L’essenziale di Marco Mengoni? Il brano, vincitore del Festival di Sanremo 2013, è una profonda dedica d’amore.

Con la canzone L’essenziale, Marco Mengoni è riuscito a trionfare al Festival di Sanremo del 2013, dando il via ad una bellissima carriera. Il brano rappresenta una profonda dedica d’amore nei confronti della persona amata, con tanto di mea culpa per gli errori commessi. Vediamo il significato e il testo.

L’essenziale di Marco Mengoni: il significato della canzone

Uscita il 14 febbraio del 2013, la canzone L’essenziale di Marco Mengoni è contenuta all’interno dell’album Pronto a correre. Con questo brano, l’artista ha vinto il Festival di Sanremo e ha iniziato la sua scalata verso il successo. Scritta dallo stesso cantante con Roberto Casalino e Debenedittis, è una vera e propria dedica d’amore alla persona del cuore, l’unica che può essere definita “essenziale“.

“Mentre il mondo cade a pezzi

io compongo nuovi spazi e desideri che

appartengono anche a te

che da sempre sei per me

l’essenziale“.

In un mondo che va a rotoli, urge tornare a dare valore alle cose che davvero meritano attenzione, come l’amore per il partner. L’unica soluzione è “apprezzare quello che non ho potuto scegliere” e tornare “all’origine“.

“L’amore non segue le logiche

Ti toglie il respiro e la sete“.

Con L’essenziale, Marco Mengoni non fa solo una dedica d’amore alla persona amata, ma ammette anche di aver fatto degli errori. Ha capito di aver fatto la guerra per “ambire poi alla pace“, ma promette di allontanarsi “dagli eccessi e dalle cattive abitudini“.

Ecco il video de L’essenziale di Marco Mengoni:

L’essenziale: il testo della canzone

Sostengono gli eroi

“Se il gioco si fa duro, è da giocare”

Beati loro poi…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2022 - DG