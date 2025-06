Conoscete il trucco della tenda contro la stanchezza? Non è la solita leggenda metropolitana, ma una tecnica approvata dalla scienza.

Dormire bene è necessario per il benessere dell’intero organismo, ma non tutti riescono a svegliarsi davvero riposati. Se anche voi al mattino siete uno straccio, magari pur avendo riposato per otto ore filate, potreste provare il trucco della tenda contro la stanchezza: questa novità, appoggiata da una ricerca scientifica, arriva dal Giappone.

Trucco della tenda contro la stanchezza: lo studio

Per quel che riguarda il riposo notturno, non tutti hanno la fortuna di averlo regolare e rigenerativo. Oggi come non mai, sono sempre di più le persone che lamentano insonnia, risvegli frequenti e altri disturbi del sonno. Secondo una recente ricerca dell’Università Metropolitana di Osaka, in Giappone, la soluzione sta nel trucco della tenda contro la stanchezza.

Gli studiosi sono arrivati a un risultato molto interessante: la luce solare del mattino può aiutare a contrastare la debolezza che alcuni provano al risveglio. Per arrivare ad affermare ciò, i ricercatori hanno chiesto la partecipazione di 19 studenti universitari tra i 20 e i 30 anni, abituati ad andare a letto tra le 23:00 e l’1:00 e svegliarsi tra le 7 e le 9 nei giorni feriali.

Durante l’esperimento, i partecipanti hanno dormito in un laboratorio universitario allestito come se fosse una vera camera da letto. Tutte le finestre erano chiuse, tranne una sulla quale è stata installata una tenda collegata a un dispositivo motorizzato.

Come funziona il trucco della tenda contro la stanchezza

Ai partecipanti è stato chiesto di dormire in tre situazioni diverse: con le tende chiuse, con le tende aperte tutto il tempo e con le tende programmate per aprirsi venti minuti prima della sveglia. In tutte le occasioni, i ricercatori hanno analizzato i livelli di sonnolenza, la vigilanza (tramite elettroencefalogramma) e la stanchezza al risveglio.

Il risultato migliore si è ottenuto con la ‘stanza’ in cui le tende si aprono 20 minuti prima della sveglia. Pertanto, se volete provare il trucco contro la spossatezza mattutina dovete assolutamente installare un motore che consenta di programmare l’apertura delle tapparelle. Se non volete affrontare questa spesa, magari pensando di tenere le serrande alzate tutta la notte, sappiate che potrebbe essere controproducente. Secondo gli studiosi, infatti, una luce eccessiva per un tempo prolungato non fa altro che disturbare il riposo.