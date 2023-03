Qual è il significato della canzone Certe notti di Ligabue? Il brano è uno dei più famosi e amati dell’artista emiliano.

Senza ombra di dubbio, Certe notti è una delle canzoni più amate e famose di Ligabue. Lanciato 28 anni fa, il brano parla del mondo della notte, quello vissuto dall’artista emiliano e dai suoi amici. Vediamo il significato e il testo.

Certe notti di Ligabue: il significato della canzone

Uscita il 25 agosto del 1995, la canzone Certe notti di Ligabue è contenuta all’interno dell’album Buon compleanno Elvis. Si tratta di uno dei brani più famosi e apprezzati di Luciano, che per sua stessa ammissione è nato nel corso di una notte, quasi per scommessa. Il testo, liberamente ispirato al libro Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, è per l’autore la giusta continuazione di quanto scritto in Sogni di rock ‘n’ roll.

“Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c’è chi festeggerà.

E si può restare soli, certe notti qui, che chi s’accontenta gode, così così.

Certe notti o sei sveglio, o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi“.

La canzone racconta il mondo della notte vissuto da Ligabue e dai suoi amici. Non a caso, sono tanti i riferimenti alla sua vita quotidiana. Uno su tutti? ll mitico Bar Mario, che si trova a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

“Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te.

C’è la notte che ti tiene tra le sue tette un po’ mamma un po’ porca com’è.

Quelle notti da farci l’amore fin quando fa male fin quando ce n’è“.

Tutti, chi più e chi meno, hanno vissuto sulla propria pelle le notti di cui parla Ligabue. Alcune restano impresse nella memoria, altre scivolano via come se non fossero mai esistite. Una cosa, però, è certa: “non si può restare soli, certe notti qui, che chi s’accontenta gode, così, così“.

Ecco il video di Certe notti di Ligabue:

Certe notti di Ligabue: il testo della canzone

Certe Notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei.

Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai.

Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei…

Continua per il testo integrale

