Avete mai visto la casa di Vittorio Sgarbi? Il famoso critico d’arte e politico, sottosegretario alla Cultura nel governo Meloni, ha un appartamento nel cuore di Roma e spesso, sui social, fa dirette dalla sua abitazione. Vi è mai capitato di vedere un suo video da un terrazzo con vista mozzafiato sulle bellezze della Capitale? Ebbene, si tratta dell’esterno della sua dimora che ora andiamo a scoprire nel dettaglio!

La residenza romana di Vittorio Sgarbi, tra corso Vittorio e corso Rinascimento, è una casa-museo che rispecchia la sua passione per l’arte, la pittura e la scultura. Non poteva essere altrimenti, dato che stiamo parlando del critico d’arte più famoso d’Italia da sempre portavoce della bellezza del nostro Paese e dei suoi più grandi artisti.

Pareti rosse e tantissimi quadri con cornici ovali, rettangolari e quadrate fanno da contorno ad ambienti densi di dettagli e dal carattere classico e molto raffinato. Il tutto condito dalla presenza di numerose lampade per donare una luce soffusa agli spazi.

I pavimenti di casa Sgarbi sono in marmo e spaziano dai motivi a scacchiera in bianco e nero al classico parquet chiaro.

L’appartamento di Vittorio Sgarbi è un vero e proprio scrigno di “tesori” che narrano la storia artistica di ogni epica: al suo interno, come riporta Repubblica, vi si scoprono Cleopatre, Giuditte, Madonne e… una biblioteca dal sapore monumentale che conterrebbe circa 10mila libri (così tanti da occupare non solo le librerie a muro ma anche tavoli e alcuni angoli del pavimento!).

La cucina di Vittorio Sgarbi è chiara, linee essenziali e senza fronzoli. In un video postato su Instagram, Sgarbi si mostra intento a mangiare un piatto di spaghetti seduto comodamente sul suo divano in tessuto rosso a righe verdi.

La casa è dotata di uno spazio esterno con vista suggestiva sulla Capitale e una scala a chioccola per il piano superiore.

Spesso, dal suo terrazzo Vittorio Sgarbi condivide contenuti social rivolti al suo pubblico e relativi a temi che vanno dall’arte alla poltiica, passando per la critica tagliente su argomenti di grande attualità.

