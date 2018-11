Giancarlo Magalli: 8 curiosità sul conduttore dalle mille liti social

Scopriamo cosa c’è da sapere su Giancarlo Magalli: dagli scandali alle liti, passando per le sue due bellissime figlie!

Alzi la mano chi, negli ultimi anni, non ha mai sentito parlare di Giancarlo Magalli che si scagliava contro un altro personaggio del mondo dello spettacolo. Siamo sicuri che ci siano ben poche mani alzate: l’ira di Giancarlo difficilmente risparmia qualcuno. Magalli è un fenomeno del web, chiacchieratissimo, e molto amato sui social. Conosciamolo meglio!

Chi è Giancarlo Magalli? Scopriamolo con 8 curiosità!

– Suo padre lavorava nel cinema e quando era piccolo lo portava con sé sul set, dove Magalli era solito fare scherzi. Al Fatto Quotidiano il conduttore ha raccontato: “Un giorno mi dicono: Giancà, la vedi? Quella è la Lollobrigida, avvicinati e tirati giù i pantaloni, mostrale il pisello“, e lui lo ha fatto: “Ovvio! Ricordo ancora le risate. Il dispiacere è arrivato molti anni dopo, quando l’ho intervistata e tutto orgoglioso le ho ricordato l’episodio, certo di averla stupita. Macché, il vuoto”.

– Una volta Luca Bizzarri di Luca e Paolo gli ha fatto credere che avesse una liaison sentimentale con sua figlia, e Giancarlo Magalli ci ha creduto.

– Adriana Volpe, conduttrice e sua storica collega, lo ha accusato di misoginia: “Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare, con mia figlia, come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai”, ha raccontato a Il Tempo.

– È stato volontario nella Polizia municipale di Roma per sette anni.

– Un suo sogno è quello di recitare in un film.

– Il conduttore avrebbe avuto un acceso diverbio con il cantante Gianni Morandi che, incontrato per caso in un ristorante, si sarebbe rifiutato di fare una foto con lui da postare sui social. Il cantante in seguito alle frecciatine postate da Magalli sui social, ha postato sul suo popolare profilo Facebook una foto mentre abbracciava un “cartonato” del conduttore.

– Giancarlo Magalli ha due figlie a cui è estremamente legato. Non di rado su Facebook posta foto in loro compagnia, raccontando aneddoti della sua vita privata insieme a loro.

– Nel film d’animazione Il Libro della giungla ha prestato la propria voce al personaggio King Louie.

Giancarlo Magalli: le figlie e la vita privata

Il conduttore televisivo, nato il 5 luglio del 1947 sotto il segno del cancro, è stato sposato due volte, e dalla sue relazione ha avuto due figlie: Michela e Manuela. Entrambe le figlie del conduttore sono dotate di una bellezza straordinaria, e Michela Magalli è molto attiva su Instagram come influencer.

“Sono stato fortunato con entrambe le mie figlie. Manuela, nata dal mio primo matrimonio (con Carla Crocivera), lavora nelle assicurazioni. Con lei, per la verità, non sono stato un papà presentissimo: è nata nel 1972, io all’epoca lavoravo tanto, facevo Giochi senza frontiere, ero spesso all’estero. Ho cominciato a godermela quando aveva undici anni. Per Michela, invece, ci sono stato da subito: ho cambiato i pannolini, l’ho vissuta quotidianamente fino a quando io e Valeria ci siamo separati. Nostra figlia aveva 13 anni ed è andata a vivere con la mamma”, ha raccontato a Gente.