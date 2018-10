Artista outsider e personaggio controverso: ecco tutto quello che c’è da sapere su Asia Argento, dalla bellezza gotica alle storie d’amore, passando per gli scandali…

Nata il 20 settembre 1975 (Vergine), è figlia del re dell’horror Dario Argento e dell’attrice Daria Nicolodi, Asia Argento fa il suo debutto come attrice quando è solo una bambina, ma ben presto si appassiona anche alla regia, alla danza e al teatro. Non sempre è un personaggio ben visto dal mondo dello spettacolo: i suoi look trasgressivi, il suo modo di fare da “bad girl”, come è stata spesso definita, e non ultime le sue dichiarazione schiette e spontanee, spesso le attirano contro critiche e commenti.

Nel 2018 finisce al centro dello scandalo molestie (e del movimento #metoo) accusando il magnate cinematografico Harvey Weinstein, e dopo pochi mesi sarà lei ad essere accusata a sua volta: scopriamo cosa c’è da sapere su Asia Argento!

Asia Argento, Bourdain e la vita privata

Dal 2000 al 2007 Asia Argento è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. La coppia ha avuto diversi ritorni di fiamma, ma nel 2017 l’attrice ha avviato le procedure legali per ottenere gli alimenti dall’ex compagno, denunciandolo pubblicamente con una lettere alla Stampa:

“Morgan ha ignorato le sue responsabilità legali e morali, vergognosamente, trascurando completamente le cure della propria figlia, lasciando tale responsabilità interamente a una madre single in difficoltà finanziarie. Ecco come è andata veramente”.

Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio (Nicola Giovanni), e da cui nel 2013 si è separata.

Nel 2017 l’attrice ha iniziato una relazione con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande di lei: “Finalmente un uomo, non un pappamolle. È colto, intelligente, mi lascia i miei spazi e dà rispetto e collaborazione. È una bella persona”, aveva rivelato a Vanity Fair.

L’8 giugno 2018 Bourdain si è tolto la vita misteriosamente in un albergo in cui alloggiava, in Francia. Appresa la notizia, Asia Argento ha scritto sui social: “Anthony ha dato tutto se stesso in tutto quello che ha fatto. Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato così tante persone e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Io sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Vi chiederei di rispettare la sua privacy e la mia”.

Asia tiene vivo sul suo ricordo sul suo profilo Instagram, anche se ha rivelato che spesso è difficile persino vederlo in foto. “Il giorno prima di uccidersi, al telefono, aveva una voce strana. Mi disse di aver bevuto e mangiato troppo, per quello non realizzai cosa stesse per succedere. Ora non mi interessa più niente, neanche i continui attacchi della gente: il dolore è così forte da far passare tutto in secondo piano. Non riesco più neanche a vedere le sue foto, ma ogni tanto devo farlo“, ha raccontato a Silvia Toffanin 4 mesi dopo l’accaduto.

Asia Argento e Jimmy Bennett: lo scandalo

Ad agosto 2018 una notizia ha fatto scalpore in tutto il mondo: Asia Argento, l’attrice che ha dato il via all’ondata di denunce riguardanti Harvey Weinstein e che è considerata per questa tra le capostipiti del movimento MeToo, è accusata dal giovane attore californiano Jimmy Bennett di una violenza avvenuta nel 2013, in una stanza d’albergo.

Secondo quanto riportato dal New York Times l’attrice, d’accordo con il compianto compagno Anthony Bourdain, avrebbe riconosciuto a Bennett la cifra di 380 mila dollari per evitare pubblicità negativa. Asia Argento ha poi rilasciato un comunicato stampa in cui ha dichiarato:

“Quello che mi ha legato a Jimmy per alcuni anni è stato un sentimento di amicizia, terminata quando, dopo la mia esposizione nella vicenda Weinstein, Bennett – che versava in gravi difficoltà economiche e che aveva precedentemente assunto iniziative giudiziarie anche nei confronti dei suoi genitori – inopinatamente mi rivolse una esorbitante richiesta economica.

(…) Anthony insistette che la questione venisse gestita privatamente, e ciò corrispondeva anche al desiderio di Bennett. Temeva la possibile pubblicità negativa che tale persone, che considerava pericolosa, potesse portarci. Così decidemmo di gestire la richiesta d’aiuto di Bennett in maniera compassionevole e venirgli incontro”.

A Verissimo ha raccontato: “Jimmy Bennet è un sociopatico, fa paura. Mi fa paura perché c’è tutta una rete di potere con lui che non avevo calcolato. Ma credo nella giustizia“.

In seguito alle accuse, l’attrice è stata estromessa dal cast dei giudici di X Factor 2018 (e sostituita da Lodo Guenzi di Lo Stato Sociale).

Asia Argento: i tatuaggi, gli scandali e il look

– Il suo vero nome è Aria, non Asia: negli anni ’70 esisteva il divieto di dare ai neonati nomi di località geografiche, ma i suoi genitori continuarono comunque a chiamarla Asia.

– Ha 8 tatuaggi, di cui il primo fatto a 15 anni. Uno particolarmente appariscente è il “collier” gotico che le prende tutta la parte del collo e delle spalle. Inoltre alcuni dei suoi tatuaggi (come il grande angelo tatuato sul ventre) sono dedicati alla sorella Anna, tragicamente scomparsa a 22 anni per un incidente in scooter.

– Ha tre gatti neri: Rambo, Rocky e Cat.

– Nel 2013 a Cannes, ha sfilato sul tappeto rosso facendo smorfie e gestacci ai fotografi. Le immagini del suo dito medio hanno fatto il giro del mondo.

– È affetta da fibromialgia, la stessa malattia che ha anche Lady Gaga.

– Lo stile dei suoi outfit oscilla tra un stile romantico e dark: le piacciono abiti sensuali, ma anche cinture con le borchie e jeans strappati per avere un tocco glam rock.

– Nel 2017, a seguito dello scandalo suscitato dalle sue dichiarazioni sulle molestie riguardanti Harvey Weinstein, l’attrice ha avuto un acceso dibattito con Vladimir Luxuria, che le avrebbe poi chiesto pubblicamente scusa con un messaggio sui social:

“Ho esagerato e non ho dimostrato compassione e solidarietà. Mi sono rivista nella puntata e mi sono fatta schifo da sola nel riconoscermi. Tanti miei amici e persone con cui ho condiviso tante battaglie mi hanno fatto ulteriormente capire con i loro giusti rimproveri e inca***re che ormai avevo perso senno e strada”.

