Dietro i meravigliosi look di Belen Rodriguez c’è il suo genio, talento della moda in continuo fermento che fa sognare con le sue creazioni: ecco chi è David Koma!

David Koma è lo stilista che ha firmato alcuni dei favolosi outfit di Belen Rodriguez in televisione, ma sapete chi è veramente? Vi portiamo a fare un giro tra le righe scintillanti della sua carriera, con un tuffo tra biografia e vita privata del fashion designer che ha conquistato i vip…

Chi è David Koma e dove vive?

David Koma è uno stilista affermato ed è l’artista che firma alcuni dei magnifici look di Belen Rodriguez. La showgirl argentina indossa i suoi splendidi abiti in tv, caratterizzati da linee sinuose e colori brillanti ispirati alla forma femminile.

Nato a Tbilisi, in Georgia, secondo quanto si apprende dalla biografia pubblicata sul suo sito web ufficiale ha scoperto la sua inclinazione per il fashion design in tenera età, esattamente a 8 anni. Da sempre appassionato di moda, ha studiato Belle Arti a San Pietroburgo e ha esibito la sua prima collezione all’età di 15 anni!

Un vero enfant prodige delle passerelle, capace di conquistare star dietro star nel panorama internazionale. Vive a Londra dal 2003 e, dopo un intenso periodo dii formazione e la laurea, ha lanciato il suo omonimo marchio di prêt-à-porter partecipando tra le grandi firme alla celebre London Fashion Week. Le stelle del jet set lo amano alla follia e spesso indossano i suoi abiti sul red carpet, da Beyoncé a Jennifer Lopez!

La vita privata di David Koma

Se delle sue sfavillanti produzioni di alta moda si sa tutto, pochissimo è emerso sulla sua vita privata. La sfera più intima dello stilista, comprese le sfumature della sua storia familiare dietro i riflettori della moda, non sono emerse e non si hanno informazioni sul suo mondo dal punto di vista sentimentale. Secondo quel poco che è trapelato, la famiglia – genitori, fratello e sorella minori – vivrebbero in Russia.

Altre 3 cose da sapere su David Koma

– Su Instagram è seguito da centinaia di migliaia di follower e condivide tantissimi look tutti da ammirare, frutto delle sue meravigliose creazioni di moda!

– Dal 2013 al 2017 è stato direttore creativo di Thierry Mugler.

– Tra le star italiane che hanno indossato le sue creazioni, oltre Belen spiccano Elodie, Chiara Ferragni ed Elisabetta Gregoraci.

