Pronte a cogliere tutte le ultime tendenze di questa primavera? Ecco un mix di must have per creare outfit vivaci e sbarazzini.

C’è tanta voglia di scoprirsi, osare e giocare in questa primavera che si sta facendo desiderare, tra giornate che iniziano a riscaldarsi ed altre che sono dichiaratamente più fresche. Tra le tendenze moda le nuance luminose e sgargianti sono indiscusse protagoniste, così come must have che giocano tra tagli micro ed over per un mix and match dove lunghezze, texture e stampe si mescolano tra loro per dare vita ad un look sempre differente che nello urban chic non abbandona il comfy. E noi non possiamo che cogliere i look più cool a cui ispirarci per questa primavera/estate dalle influencer che sanno sempre proporci all’occorrenza il casual look o il night look più trendy.

Tendenze moda primavera 2022: bralette+camicia in stampa paisley come Chiara Ferragni

Bralette, bustier e corsetti, quest’anno l’intimo fa tendenza e si trasforma in top, micro top e reggiseni da indossare con pantaloni a vita alta o a vita bassa, sotto a giacche, blazer o camicie: il bacino scoperto diventa quindi un dettaglio imprescindibile in primavera come in estate, dettaglio di cui è già super regina Chiara Ferragni prima ancora che iniziasse la primavera.

– Per i nostri look primaverili Chiara ci invita a riscoprire le stampe, come quelle paisley, indossando un completo pantalone jeans, camicia e top sportivo con dettaglio cut out firmato Etro: un outfit perfetto per un aperitivo ma anche per una serata a cui dare un tocco luccicante, con la combo azzurro e giallo che suggerisce la Ferry. Altra lezione di stile: la borsa, in rosa, come un fulmine a ciel sereno per un color block dalle nuance pastello. Chic, pop e charmy!

– Un altro must have da rubare al guardaroba di Chiara Ferragni per questa primavera è una giacca verde: vi sarete accorte che almeno una borsa o un capo per questa stagione nel guardaroba devono essere rigorosamente in verde? Merito del verde scintillante quasi fluo di Bottega Veneta.

Look urban chic per la primavera/estate 2022: I must have secondo Hailey Bieber

La bella stagione del 2022 viaggia tra uno stile esplosivo, alla ricerca di un mix and match fantasioso, ed uno più rigoroso che mescola sport e urban chic: Hailey Bieber con i suoi cappellini e i suoi pantaloni cargo ma anche con i suoi crop top bianchi a costine – must have imprescindibile quest’anno – è maestra di questo look.

– Un outfit urban chic è la scelta perfetta per chi non vuole rinunciare al comfy ma essere trendy allo stesso tempo, puntando su un look essenziale e minimal dove almeno un accessorio è focus del look. Un esempio? I berretti! Una grande passione american style che ritroviamo indossati dalla modella diverse volte, insieme a look che mescolano t-shirt crop e pantaloni dal taglio over, oscillando tra pantapalazzo e modelli mom fit a gamba larga.

– Per la sera spazio a mini dress dai dettagli cut out, da indossare sia con un paio di stivali o con dei décolléte, oppure a vestiti che lasciano ampie scollature per valorizzare la schiena. Se non volete perdere il tocco urban osate anche con un paio di sneakers sotto il vestito!

