C’è un comfy a cui possiamo dire subito e ancora sì, i pantaloni a gamba larga: eleganti, sportivi, sartoriali, a voi la scelta!

La tendenza dei pantaloni quest’anno viaggia su due binari, quello dei pantaloni a vita alta e quello dei pantaloni a vita bassa e la scelta di poter trovare il nostro modello perfetto non termina qui, perché ci sono altre due diramazioni importanti: i modelli super attillati e i modelli larghi e comodi. In realtà questa non può che essere per noi il migliore dei mondi possibili dei pants, così da alternare i super sexy e attillati con i pantaloni a gamba larga o full lenght che ci permettono di sfoggiare la comodità con un tocco di eleganza intramontabile.

Pantaloni larghi senza orlo: i modelli sportivi ed eleganti di Zara e Mango

Da non confondere con i pantaloni cargo, che sono sì a gamba larga ma con orlo, i pantaloni larghi sono caratteristici e immediatamente riconoscibili perché sono quelli lunghissimi, effetto panta palazzo per intenderci, che si divertono a cambiare sempre stile: eleganti, sportivi, super comfy dal taglio loungewear che si possono tranquillamente indossare anche per una piacevole passeggiata.

– Zara ne ha persino un modello che viene definito stile pigiama, morbido e con elastico in bella vista, abbinato tranquillamente ad un blazer over. Per chi ama i modelli boho, vi innamorate del modello leggermente sfrangiato per tutta la gamba e dall’effetto bianco denim, che già ci fa sognare quei weekend rubati nel mese di Maggio prima che arrivi l’estate. Non manca una raffinata selezione di modelli a gamba dritta nelle nuance nere, bianche e fucsia, così versatili da poter indossare con una semplice canotta o con una camicia, per giocare tra look casual e glam.

Morbidi, pratici e irriverenti sono i modelli di Mango, in colori vitaminici come il verde in una vestibilità liscia e avvolgente che ricorda quasi un leggings, oppure in stampe optical, dai colori basic o a pois, fino al trionfo della stampa paisley, per chi abbraccia uno stile boho chic nella quotidianità. Deciso e glam invece il modello a vita alta impreziosito con bottoncini, dritto ed elegante.

Pants full lenght: a chi stanno bene e come si sono evoluti nel tempo

La bellezza dei pantaloni a gamba larga non è solo nella loro versatilità, ma anche perché stanno davvero bene a tutte. Il loro punto di forza infatti è tutto nella capacità di regalarci un look slanciato, sia che si abbinino con una scapa sportiva, sia con un paio di tacchi: l’effetto infatti è quello di poter ottenere a seconda le nostro fashion mood un look sofisticato, all’occorrenza sportivo o casual chic.

Nati come pantaloni da casa negli anni Trenta, i full lenght sono stati sdoganati come pantaloni comodi da indossare outdoor già negli anno ’70 in stampe colorate e floreali, poi hanno incontrato un gusto glam e hollywoodiano. Arrivati ai giorni nostri nel periodo pandemico questi pantaloni sono stati amati per la loro funzionalità, così che gli stilisti li hanno accolti e rivisitati nelle collezioni trasformandoli in pantaloni da indossare in ogni occasione, dalla più ricercata a quella più quotidiana.

