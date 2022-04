Colori, tessuti e stampe brillanti che omaggiano uno dei classici più raffinati di sempre: così nasce la capsule Disney Fantasia by Stella McCartney.

Se dovessimo scegliere un classico Disney che possa esprimere al meglio il desiderio di libertà, entusiasmo e gioia di riprendere gradualmente la nostra vita di sempre con più serenità, Fantasia, capolavoro della Disney è uno di quei film che con il suo connubio spettacolare di musica ed immagini, meglio saprebbe raccontare questa nostra emozione. Stella McCartney coglie così da buon intenditrice di quanto la moda dialoghi con il costume confezionando la capsule Stella Shared Fantasia: un omaggio al classico, alla natura e alla nostra voglia di libertà ed espressione.

Stella McCartney x Disney: una capsule unisex, originale ed evasiva

Stella McCartney, attivissima nel confezionare collezioni che partano dalla sostenibilità con incursioni e partnership anche con altri brand – come Adidas -, resta fedele alla direzione che sta prendendo attualmente la sua moda: sperimentale, contemporanea, in costante evoluzione e reinvenzione. Per questo la capsule Stella Shared Fantasia, presentata sui social con lo slogan All you need is a bit of Magic, risponde proprio all’esigenza di chi desidera creare uno stile personale, fuori da ogni canone già conosciuto.

Il risultato quindi, assolutamente coerente alle “battaglie” della stilista e al sentimento comune, è una capsule dai colori sorprendenti, brillanti, che si fondono tra loro, in una collezione unisex che invita a stravolgere il proprio guardaroba, ispirandosi pienamente a quei mondi fantasmagorici e lontani del classico che ci hanno sempre portato lontano con gli occhi e con il cuore. Protagonista in versione multicolor di questa collezione non poteva che essere l’iconico Apprendista Stregone interpretato da Topolino che non conosce spazio e tempo, unendo intere generazioni, che possono desiderare ed indossare uno stesso maglione. Grande attenzione naturalmente alla scelta dei tessuti, fluidi e leggeri.

Stella Shared Fantasia: i capi che compongono la capsule, quanto costano e dove acquistarli

Non solo maglioni, più primaverili che mai come il modello rosa che omaggia una scena di The Pastoral Simphony con il delizioso fauno, ma anche slip dress dalle grafiche originali dall’effetto psichedelico dalla seta pregiatissima, che riproducono Topolino ma anche rari poster del 1940.

Il gusto vintage imperante del momento quindi non manca, e si unisce anche il glitter effect che invade maglie e body, privi di pvc. Non manca il cotone organico in denim dal lavaggio chiaro e in albicocca, oltre che felpe con cappuccio in jersey di cotone organico e piccoli gilet in stampe fantasia. Attualmente i pezzi della collezione sono disponibili su My Theresa e Farfecth, acquistabili online con prezzi che vanno dai 300 euro in su per gli accessori e dai 500 euro per i singoli capi.

