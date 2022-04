Luminoso ed elegante, il lilla invade le tendenze moda della primavera, in total look o da abbinare con nuance pastello.

Un messaggio chiaro è giunto dalle ultime fashion week: benissimo fare scorta di colori basic e puntare su look sofisticati e dove less is more, ma con la febbre anni ’90 e 2000 che torna a dominare le tendenze moda è tempo di osare con i colori.

E quest’anno, simbolo di congiunzione tra mente e corpo, colore distensivo, il lilla ruba la scena dopo qualche incursione negli scorsi anni: possiamo partire dalla maglieria da abbinare semplicemente ai jeans fino ad osare con un total look in glicine. Le ultime collezioni e le influencer di look ce ne suggeriscono davvero tanti.

Tendenze moda primavera 2022: i look inspo per abbinare il lilla

Il Very Pery ovvero il viola è il colore dell’anno e di conseguenza tutte le sue molteplici sfumature dettano tendenza. Con l’arrivo della primavera la leggerezza del lilla non poteva che essere la nuance perfetta per raccontare la stagione più romantica e floreale di sempre: di recente lo abbiamo visto indosso a Jessica Chastain in un abito Gucci, che ha accostato il lilla ad un bronzo aranciato.

– Accanto a colori pastello e delicati l’effetto è assolutamente relax take it easy, ma un lilla più intenso può sposarsi magnificamente con il giallo, altro colore che vediamo accostarvi spesso come ha fatto Valentina Ferragni che ha scelto accessori lilla per valorizzare un abito carino. Un accostamento decisamente glam, più romantico invece il look glicine e celeste, maglione+blazer: la sorella della Ferry infatti ha un debole per questo colore, sono tanti così i look inspo che possiamo rubare dal suo guardaroba.

– Anche colori basic come il nero e il bianco si sposano benissimo con il lilla, tra i colori che dominano anche la nuova campagna Chanel: la maison francese infatti tinge di glicine il suo iconico tweed e le sue borse trapuntate in pelle vitello, donando nuova luce a key look del marchio.

Maglieria, accessori e outifit in glicine: da HM a Bershka, i must have da acquistare

Ora che avrete scongiurato ogni timore di non sapere come abbinare il lilla, siete pronte a lasciarvi sedurre dalla sua leggerezza e dedicarvi al vostro shopping primaverile. Una vera e propria ode al glicine è quella di H&M, che propone un total look in tailleur giacca over+shorts, tendenza pronta a spopolare in questa stagione 2022. Un perfetto office look a prova di primavera e low cost sui 50 euro.

– Sportivi, chic e a costine, Bershka propone una collezione di top e maglie crop che possiamo divertirci ad abbinare sotto cardigan lilla, tono su tono o magari anche a contrasto: comfy e pret a porter sono i capi basic per giocare con look sempre diversi. I prezzi vanno dai 5 ai 20 euro a seconda del modello.

