Fabrizio Corona e Asia Argento hanno postato altre foto piccanti sui social e a quanto pare l’ex Re dei paparazzi avrebbe messo una pietra sopra alle sue nozze – già annunciate – con Lia Del Grosso.

Si definiscono “amici con turbamento” Asia Argento e Fabrizio Corona, che sui social sono tornati a mostrarsi insieme in atteggiamento intimo. Nei mesi scorsi l’ex Re dei Paparazzi aveva rivelato al settimanale Tutto di essere pronto a convolare a nozze e a dicembre sarebbero state affisse le pubblicazioni delle sue presunte nozze con la manager Lia Del Grosso (che nel frattempo è sparita dai social). Sarà stata la ritrovata amicizia con Asia Argento a mettere fine ai suoi chiacchierati fiori d’arancio?

Asia Argento e Fabrizio Corona: l’amicizia

Dopo che nel 2018 hanno avuto una breve liaison, Asia Argento e Fabrizio Corona sono tornati a mostrarsi insieme (in atteggiamento intimo) via social. Lo stesso ex Re dei paparazzi ha però rivelato la natura del loro rapporto, specificando che non sarebbero una coppia: “Siamo amici con turbamento”, ha dichiarato a Novella2000 e ha aggiunto: “Lei ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me.”

Asia Argento Fabrizio Corona

Nei mesi scorsi Fabrizio Corona si era ritrovato al centro del gossip per via delle sue presunte nozze con Lia Del Grosso, ma adesso che è sbocciato di nuovo un sentimento per Asia Argento sembra che i fiori d’arancio siano stati definitivamente archiviati. “Non ha più senso temporeggiare, il 3 febbraio annunceremo la data. Questo è lo scoop del 2021″, aveva dichiarato Corona a Tutto. Nel frattempo la sua presunta “promessa sposa”, Lia Del Grosso, è sparita dai social. Cosa sarà successo davvero tra i due?

Il rapporto tra i due vip

Per il momento Asia Argento ha preferito non commentare la sua “amicizia speciale” con Fabrizio Corona, mentre l’ex Re dei paparazzi ha specificato che per ora loro due non avrebbero progetti precisi per quanto riguarda il loro rapporto:

“Ho 50 anni e accetto quello che arriva, io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci vediamo ma non abbiamo progetti precisi. Ci lasciamo vivere, diciamo che siamo amici con turbamento”, ha confessato a Novella 2000.