La seconda gravidanza di Chiara Ferragni è ormai agli sgoccioli e a quanto pare qualche vestito dell’influencer non avrebbe “retto” al pancione.

Sui social Chiara Ferragni mostra con orgoglio le rotondità della sua gravidanza e i fan sono estasiati dalla bellezza dell’influencer e dalla sua maternità. A marzo 2021 la famiglia Ferragnez si allargherà con una nuova bambina, e a quanto pare i vestiti di Chiara Ferragni avrebbero iniziato a “cedere” di fronte al pancione. Lei stessa ha mostrato ai fan una gonna che avrebbe voluto indossare e che purtroppo si è strappata a causa delle sue curve.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

Chiara Ferragni: la gonna e il pancione

Fin dall’inizio di questa seconda gravidanza, Chiara Ferragni ha condiviso con i fan le ecografie e le foto del suo pancione. La seconda bambina dell’influencer è attesa per marzo, e lei e Fedez per il momento hanno preferito non rivelarne il nome. Intanto sui social l’influencer continua ad aggiornare i fan raccontando aneddoti e dettagli su questa seconda gravidanza e solo pochi giorni fa ha confessato loro i dettagli della nascita del suo piccolo Leone, avvenuta il 19 marzo 2018 a Los Angeles.

Chiara Ferragni

Truccata nonostante il lockdown? La risposta

Nonostante il pancione e le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, l’influencer non ha smesso di mostrare ai fan – quasi quotidianamente – i suoi outfit e il suo make up. Lei stessa ha ammesso che prepararsi ogni mattina la aiuterebbe a trascorrere in maniera positiva il tempo in cui, necessariamente, è costretta a restare in casa.

“Per me è diventata una faccenda molto più personale di prima: mi trucco per me stessa, non per gli altri, anche se so che poi milioni di persone mi vedranno da uno schermo. Nei mesi scorsi, e ora che siamo chiusi in casa, scegliere di vestirmi e truccarmi ogni mattina ha dato un senso alla mia quotidianità: mi ha permesso di non cedere alla pigrizia”, ha raccontato a La Repubblica delle donne.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it