Scopriamo cosa c’è da sapere su Amadeus: la vita privata e alcune curiosità sul conduttore televisivo.

Nato a Ravenna il 04 settembre 1962, segno zodiacale Vergine, Amadeus è un uno dei volti noti della televisione italiana, conduttore di moltissimi programmi di successo. Ha esordito giovanissimo come DJ alla radio, ma ha sempre saputo di voler fare il conduttore. Scopriamo cosa c’è da sapere su Amadeus: dalle curiosità alla sua storia d’amore con Giovanna Civitillo.

Amadeus: 5 curiosità sul conduttore

– Amadeus è un grande tifoso dell’Inter, e ha chiamato suo figlio José in onore dell’allenatore José Mourinho.

– È un appassionato di cavalli e fa equitazione fin da bambino.

– Uno dei suoi migliori amici è Fiorello, che è stato anche testimone di nozze al suo primo matrimonio.

– Ha sempre voluto fare il presentatore, e in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato: “All’esame di maturità mi sono seduto davanti alla commissione e ho detto: vi prometto che non farò mai il geometra in vita mia, io voglio fare il presentatore. Mi serve il diploma perché l’ho promesso ai miei genitori.”

– Ha 3 sogni nel cassetto: condurre una puntata del Tg1, condurre un festival di Sanremo e recitare in un film.

Amadeus: la moglie, figli e vita privata

Ha una figlia, Alice, nata dal suo primo matrimonio con Marisa Di Martino. Nel 2003 inizia una relazione con Giovanna Civitillo, ballerina nel programma L’Eredità. Il 18 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e lo stesso anno i due sono convolati a nozze.

“Ero rimasto colpito dalla sua bellezza e dall’eleganza… Ci siamo fidanzati dopo un anno. Io avevo già una figlia piccola, Alice e lei, pur avendo solo 25 anni, preferiva passare i weekend con me e la bambina invece di andare a ballare. Da lì ho capito che eravamo fatti l’uno per l’altra. Abbiamo gusti simili. Io sono un orso, non amo le feste, le prime, le inaugurazioni. Lei è come me. Stiamo bene anche da soli, per una coppia è fondamentale.”, ha raccontato a Oggi il conduttore.