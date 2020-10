Nel rapporto condotto sul successo degli Chef di successo in Europa, spiccano anche gli italiani: scopriamo di chi si tratta.

Celebrity Chef Credit, questo è il nome del report stilato da money.co.uk in cui vengono classificati gli Chef di successo in Europa. Nella classifica si tiene conto di diversi fattori tra cui il numero di libri pubblicati, le Stelle Michelin e il patrimonio globale degli chef. Inoltre, però anche altri elementi vengono tenuti in considerazione e a incrementare il punteggio di ognuno ci sono, quindi, anche le proprie apparizioni nei programmi televisivi, ma anche la capacità di influenzare il pubblico attraverso i canali social.

Quest’analisi accurata ha portato a stilare due classifiche separate. La prima, si basa sugli chef di maggior successo nel Regno Unito e raccoglie 25 chef, mentre la seconda è su base europea e ne comprende 10. Scopriamo subito le classifiche.

Chef celebri di successo: chi primeggia nella classifica inglese?

La classifica degli Chef con più successo in tutto il Regno Unito vede, nelle prime posizioni, dei nomi che ci risultano subito ben familiari. Un terzo posto all’insegna del tricolore va a Gino D’Acampo, cuoco originario di Torre del Greco, che lavora però nel Regno Unito.

GORDON RAMSAY

Subito sopra di lui, in questa classifica troviamo Jamie Oliver, che, pur non avendo stelle Michelin, ottiene un invidiabile punteggio di 93 punti, grazie anche alle sue doti da influencer e ai libri pubblicati.

A dominare la classifica inglese, infine, c’è Gordon Ramsay, saprete sicuramente chi è grazie anche ai suoi famosi programmi di cucina come Hell’s Kitchen (Cucine da Incubo).

Chef famosi di successo: la classifica europea

Anche nella classifica europea l’Italia si aggiudica il podio, in terza posizione, infatti, troviamo Antonino Cannavacciulo. Lo chef grazie alla sua simpatia (che sorprende un po’ visto il suo aspetto rude) e alla sua bravura, confermata anche dalle Stelle Michelin dei suoi ristoranti, ottiene un totale di 53 punti.

Massimo Bottura

La seconda posizione spetta a Raymond Blanc, che con 55,5 punti, supera di poco l’Antonino nazionale. Infine, ad aggiudicarsi il primo posto come chef famoso e di successo in Europa è Massimo Bottura con 60,5 punti su un totale di 120. I suoi sei ristoranti stellati e i 15 libri di cucina pubblicati lo portano ad avere un patrimonio stimato di oltre 200 mila euro.