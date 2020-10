Da venerdì 16 ottobre su Netflix è disponibile Il processo ai Chicago 7: ecco la trama e il cast del film di Aaron Sorkin con Sacha Baron Cohen.

Il 28 agosto del 1968 a Chicago avvenne uno scontro tra manifestanti contro la guerra del Vietnam e la Guardia Nazionale. Per questo fatto vennero accusai e processati un gruppo di attivisti, i cosiddetti Chicago Seven: il caso fu al centro di un acceso dibattito nazionale e all’epoca fu molto seguito anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti. Questa storia è alla base de Il processo ai Chicago 7, film diretto da Aaron Sorkin la cui uscita nelle sale cinematografiche è saltata a causa del lockdown per la pandemia di Covid-19. La pellicola è così stata distribuita da Netflix.

Il processo ai Chicago 7: data di uscita, trama e location del film

Il processo ai Chicago 7 è disponibile su Netflix a partire da venerdì 16 ottobre 2020. La trama della pellicola si snoda intorno al processo al gruppo di attivisti, che furono accusati di cospirazione e furono difesi dall’avvocato William Kunstler, celebre per i casi riguardanti i diritti civili.

Sacha Baron Cohen

Il film è stato girato principalmente a Chicago, città che è stata realmente teatro dei fatti narrati, ma anche in varie località dello stato del New Yersey.

Il processo ai Chicago 7: il cast del film

Tra i protagonisti principali di Il processo ai Chicago 7 c’è Sacha Baron Cohen, l’attore comico americano diventato celebre per i ruoli di Borat, Bruno e del dittatore Aladeen.

Nel cast del film troviamo poi anche una lunga serie di volti molto noti di Hollywood, come Yahya Abdul-Mateen II, Jospeh Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella e John Carroll Lynch.

Completano poi il cast di Il processo ai Chicago 7 Alex Sharp, Jeremy Strong, Mark Rylance, Eddie Redmayne, Daniel Flaherty, Ben Shenkman, Caitlin FtizGerlad, Kelvin Harrison Jr e J. C. MacKenzie.