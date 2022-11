Una risposta da “star” per Chanel Totti che alle accuse degli haters ha voluto dire la sua in modo davvero molto originale e forte…

Bellissima, come mamma e papà, e anche già presa di mira dagli haters. Stiamo parlando di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, appunto. La ragazza, 15enne, è stata attaccata via social da qualche utente che l’ha accusata di essersi rifatta già ora, in “tenera” età o comunque di essere favorevole ai ritocchini anche così precocemente.

Chanel Totti, la risposta agli haters

Ilary Blasi

Come detto, Chanel Totti è stata presa di mira da molti utenti sui social. Forse troppo bella per alcuni, la giovane 15enne è stata attaccata con l’accusa di aver già fatto ricorso alla chirurgia estetica o di volerlo farlo quanto prima. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, oltre al lato fisico, ha però dimostrato anche di aver un bel caratterino forte e di non avere alcuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Tantomeno dagli haters.

Infatti, la ragazza, presa di mira per aver dichiarato di essere favorevole alla chirurgia estetica e di essere eventualmente pronta a ricorrere ad essa arrivati i 18 anni, ha risposto agli oltre 300 mila seguaci su Tik Tok con un filmato molto particolare. a

La giovane, usando le parole di Elenoire Ferruzzi, in una clip già montata ha lasciato parlare l’audio: “Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*are al caz*o”.

Queste le parole che Chanel ha diffuso in un filmato social. Una risposta da star ma che indubbiamente lascia anche spazio ad altri commenti…

Di seguito il post su TikTok della ragazza:

