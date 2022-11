Antonella Clerici si racconta tra lavoro e vita privata sottolineando alcuni dettagli molto intimi legati anche alla sua storia d’amore.

Intervista molto personale per Antonella Clerici a Il Messaggero. La nota conduttrice ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo e di svelare anche alcuni dettagli piuttosto privati e intimi della sua vita personale e amorosa.

Antonella Clerici a 360°

Antonella Clerici

Come anticipato, Antonella Clerici ha svelato alcune sue abitudini molto intime. Nello specifico quelle sotto le coperte…

“A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve”, le sue parole. A queste, si aggiunge anche un dettaglio piuttosto piccante: “Con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?”.

Nel corso dell’intervista, poi, anche un passaggio sulla chirurgia estetica e la spiegazione da parte della conduttrice sui suoi ritocchini.

“Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno”, ha svelato il volto Rai. “Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.

Un passaggio anche sulla tv e sulla possibilità di rifare Sanremo: “Vedremo, magari un giorno come addio alla tv. Comunque non sono avida: ho già fatto tutto e sto benissimo così”, ha detto con grande soddisfazione la donna.

Di seguito un recente post Instagram proprio della conduttrice:

