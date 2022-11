Una ex star dei reality show americani ha rivelato di essere stata per un mese l’amante di Harry: ai tempi era legato a Chelsy Davy.

A parlare per la prima volta della liaison con il duca di Sussex è Catherine Ommanney, che ha partecipato al reality The real housewives of D.C. In attesa dell’uscita della prima biografia di Harry d’Inghilterra, prevista per il prossimo gennaio, si susseguono le indiscrezioni e gli scoop sul secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana. Così, dopo le notizie sulla fine del matrimonio con Meghan Markle a causa di un tradimento, spuntano le dichiarazioni della Ommanney sul flirt con il duca.

“Harry poteva essere il mio uomo ideale”

Il primo incontro tra Catherine e Harry sarebbe avvenuto nel maggio 2006. “Quella sera portava uno strano cappello in stile australiano e io gli ho detto: ‘Cosa fai conciato come uno stupito?’ – ha raccontato la donna che oggi vive in Spagna e lavora come interior designer – . Penso non fosse abituato a gente che lo prende in giro. Da quel momento abbiamo iniziato a scherzare ed era come se tutta la gente intorno a noi non esistesse”.

Quella stessa sera, i due sarebbero stati ad una serata alla discoteca Eclipse a South Kensington. “Le tre guardie del corpo non lo abbandonavamo mai. Ci hanno accompagnato nell’area vip e il manager del club ha messo la canzone preferita di Harry, Crazy di Gnarls Barkley – ha ricordato ancora la Ommanney – . Poi io ho cominciato a parlare con qualcun altro e lui per attirare l’attenzione mi ha messo in testa il tovagliolo che copriva la bottiglia di champagne. Gli ho detto: ‘Piantala, non è il modo di comportarsi’ […]”.

“[…] Abbiamo cambiato discoteca e alla fine siamo andati a casa di amici di Harry. Mi ha preparato un sandwich, ci siamo messi a giocare come adolescenti, ci siamo perfino fatti una foto dentro la vasca da bagno, completamente vestiti – ha raccontato – . Quando gli ho detto che dovevo tornare a casa mi ha spinta contro il muro e mi ha dato il bacio più passionale che io abbia mai ricevuto”.

Da quel momento sarebbe iniziato un flirt tra Harry, ai tempi 21enne, e Catherine, più grande di lui di 13 anni. Il tutto, però, pare sia finito dopo un mese: “Poi qualcuno ci ha scoperti e Harry ha cambiato numero di telefono”.

Tra loro, però, c’è stato un secondo incontro, tre anni più tardi, in occasione di un match di polo a Barbados. Si sono abbracciati e salutati e, ad oggi, Catherine Ommanney ha ammesso: “Se avesse avuto 10 anni in più avrebbe potuto essere il mio uomo ideale. È coraggioso, carismatico, incredibilmente divertente, intelligente e affettuoso. Gli auguro solo felicità e successo”.

