Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia a tutti gli effetti. L’ex capitano della Roma ha voluto ufficializzare la nuova relazione con la compagna sul red carpet di Dubai, dove hanno trascorso dei giorni all’insegna degli impegni sportivi e del relax. E, proprio qui, la flower designer romana, ha sfoggiato un anello preziosissimo che le avrebbe regalato l’ex marito di Ilary Blasi.

E, al rientro dal viaggio a Dubai, Francesco Totti non si è separato da Noemi. In occasione della partita di calcio del primogenito Cristian, che gioca nell’Under 18 della Roma, l’ex capitano giallorosso si è fatto vedere a Trigoria insieme alla Bocchi.

Seduti vicini e insieme alla piccola Isabel, la coppia ha assistito ai 90 minuti di gioco tra gli spalti così come gli altri spettatori.

Agli occhi attenti di Totti per il figlio Cristian, si sono alternati sorrisi con Noemi e sguardi complici. Tutto davanti agli altri tifosi, che non hanno potuto fare a meno di notare la presenza dei due.

La relazione, quindi, procede a gonfie vele e anche i figli nati dal matrimonio tra il Pupone e Ilary Blasi pare abbiano accettato di buon grado la presenza della Bocchi nelle loro vite.

