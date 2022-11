Caos tra i protagonisti di Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli fa un’ultima rivelazione su quanto accaduto nel giorno del lutto.

Le polemiche tra i giudici di Ballando con le stelle proseguono e, dopo l’attacco di Selvaggia Lucarelli a Guillermo Mariotto, la giornalista decide di togliersi un altro sassolino dalla scarpa. Con una serie di Instagram story ha voluto rendere noto a tutti chi “del cast fisso di Ballando con le stelle” non le abbia fatto le condoglianze nel giorno in cui sua madre è morta.

Selvaggia Lucarelli furiosa: attacco a Sara Di Vaira

Nel corso della puntata di sabato 26 novembre di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli si è presa della “scimmia che tira escrementi” da Guillermo Mariotto, mentre Sara Di Vaira le ha ricordato come anche lei sia stata autrice di commenti sgradevoli nel corso delle edizioni passate.

Ecco, quindi, che dopo l’appunto fattole, la giornalista ha deciso di aprire una nuova polemica colpendo proprio la ex ballerina di Rai 1.

“Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto ‘condoglianze’ (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi) – ha sbottato Selvaggia – . L’unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.

Al fine di evitare fraintendimenti e far credere che il suo riferimento fosse a Carolyn Smith, ha poi aggiunto: “P.S. Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi siede accanto a me, ma chi si siede di fronte a me […]”.

Ma la Lucarelli sembra non essere intenzionata a chiudere la polemica con Ballando con le stelle e ha annunciato di voler raccontare a tutti, prossimamente, quale sia stato il trattamento riservato al compagno Lorenzo Biagiarelli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG