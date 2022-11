Sembra andare tutto per il meglio tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo l’uscita, insieme, da Uomini e Donne. La conferma, oltre ad arrivare dai post innamorati che la coppia sta condividendo di recente, è arrivata anche da un altro volto noto del programma col quale i due sono andati a cena in queste ore…

Dopo aver lasciato il programma di Uomini e Donne dopo non pochi problemi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno vivendo la loro storia d’amore. Ogni giorno, o quasi, i due stanno pubblicando sui rispettivi social diversi scatti e momenti insieme.

Uno dei recenti vede tra i protagonisti anche un altro volto noto del programma di Maria De Fillipi, Armando Incarnato.

Il cavaliere, infatti, è andato a cena con la neo coppia in quel di Salerno. I tre si sono incontrati e hanno dato vita ad un simpatico siparietto via social.

Nelle stories Instagram di Ida, infatti, ecco le immagini e lo “show” di Armando.

“Questi ragazzi sono bellissimi, io non ci credevo vi devo dire la verità. La cosa più bella è che questa coppia nasce a Natale come Gesù, che Dio ve la mandi buona”, ha detto col sorriso e provocando, inevitabilmente, anche la reazione divertita della coppia.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della coppia con tanto di dolcissima dedica d’amore:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram