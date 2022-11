A Le Iene Inside, Fernanda Lessa ha raccontato i suoi problemi di dipendenza con l’alcol confidando di essere stata vittima di una ricaduta.

Nel corso della puntata de ‘Le Iene Inside’ dedicata alle dipendenze, anche Fernanda Lessa ha raccontato la sua personale battaglia contro droghe e alcol. Dopo essere rimasta pulita per oltre 4 anni, la donna ha avuto una ricaduta che l’ha portata a bere di nuovo.

Fernanda Lessa e il racconto sulle dipendenze

Fernanda Lessa

Il caso di Fernanda Lessa è molto particolare dato che la donna è riuscita a “guarire” dalle sue problematiche ma poi, a causa di un evento molto triste, è ricaduta proprio recentemente, nel tunnel.

“Se sono riuscita a farmi dare una mano? Per l’alcol sì, terapia, psicanalisi, meditazione, faccio yoga da quando ho 18 anni. Gruppi di sostegno? Mi piacerebbe se fossi in un altro paese. Chi mi ha aiutato a smettere? Mio marito e le mie due dottoresse che sono state con me 5 anni”, ha detto la modella.

Sulle sue problematiche e il rapporto con le figlie: “Io non ho mai nascosto i miei problemi di dipendenza alle mie figlie, loro hanno visto quanto ho sofferto per smettere, quanto sono migliorata come persona da quando ho smesso. In fondo ho creato un trauma nelle mie figlie, al punto che loro hanno il terrore dell’alcol. Non so se questo è positivo o negativo, ma…”.

Dopo questo racconto, però, la Lessa ha poi inviato un video nel quale ha svelato di essere ricaduta di recente nel tunnel: “Il mio nome è Fernanda Lessa, ho 45 anni, sono un’alcolista, sono riuscita a stare 4 anni e 3 mesi pulita, sobria, e il 5 novembre ho avuto una ricaduta: ho perso un’amica cara, è stata una tragedia, si è tolta la vita, e di solito, quando accadono queste voce io mi chiudo nella mia stanza, però non ho potuto fare così perché avevo la festa di compleanno della mia migliore amica il giorno dopo”.

A quel punto, come riportato da Gossip.it, la Lessa ha ceduto sentendosi oppressa e probabilmente vittima anche di un attacco di panico: “Dovevo togliere quel peso e allora ho pensato di bere. Sono andata al bar, ho chiesto una vodka liscia e in quel momento sentivo che stavo proprio avvelenando il mio corpo, sentivo quel bruciore, quel gusto di veleno. Però volevo farmi del male, così ho bevuto altri shot…”.

Di seguito un post de Le Iene su Instagram con uno stralcio delle parole della donna e non solo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG