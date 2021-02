Con un duro sfogo via social Ignazio Moser ha rivelato che lui e Cecilia Rodriguez hanno subito un terribile furto nel loro appartamento.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati derubati: dei ladri si sono introdotti nel loro appartamento di Trento mentre i due erano assenti. A rivelare l’accaduto è stato il fidanzato della modella, che in un lungo sfogo via social se l’è presa con gli autori del gesto:

“Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari”, si legge nello sfogo di Ignazio affidato ai social, e ancora: “Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga.”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati: lo sfogo

Alcuni malviventi si sono introdotti nell’appartamento di Trento di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove avrebbero messo a soqquadro la casa prelevando alcuni beni di valore (compresi dei gioielli). Il furto sarebbe avvenuto il 6 febbraio e subito denunciato dalla coppia alle autorità. Moser si è poi sfogato via social, condannando aspramente l’accaduto. Per il momento Cecilia ha preferito non esprimersi pubblicamente in merito alla vicenda.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La casa di Cecilia e Ignazio

Oltre alla casa dove convivono a Milano, Ignazio e Cecilia sono soliti trascorrere molto del loro tempo nella tenuta di Trento appartenente alla famiglia dell’ex ciclista, e proprio questa sarebbe stata messa a soqquadro e derubata dai malviventi. Cecilia e Ignazio non sono gli unici tra i personaggi famosi ad aver denunciato di aver subito dei terribili furti: pochi mesi fa a Diletta Leotta era capitata la stessa cosa.

