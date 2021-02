La fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, è tornata a sedurre i fan dei social con uno shooting a dir poco mozzafiato.

Georgina Rodriguez ha sedotto i fan dei social mostrando alcune immagini del suo shooting per un brand di costumi da bagno: nelle immagini la modella, fidanzata di Cristiano Ronaldo, indossa un costume intero dalla vertiginosa scollatura sul décolleté e si muove sinuosa mettendo in mostra le sue curve da capogiro. Sui social i fan si sono dimostrati entusiasti e hanno riempito di complimenti il post.

Georgina Rodriguez: lo shooting bollente

Mamma premurosa in casa e femme fatale sul lavoro, Georgina Rodriguez è riuscita a farsi spazio nel mondo della moda come una delle bellezze più ambite, e i suoi fan sui social sono letteralmente in estasi difronte ai suoi scatti bollenti.

Georgina Rodriguez

La 27enne compagna di Cr7, che si considera madre di tutti e 4 i suoi figli (l’unica avuta naturalmente da lei e dal campione è la più piccola, Alana Martina) durante i suoi shooting fotografici ama tirare fuori tutta la sua sensualità: l’ultimo, in bikini, ha letteralmente fatto il pieno di like.

A quando i fiori d’arancio?

Sui social Georgina pubblica i suoi scatti più sensuali ma anche i momenti di quotidianità insieme a Ronaldo e ai suoi figli. Tutto procederebbe liscio come l’olio per la coppia, che per il momento ancora non ha svelato dettagli riguardanti le loro possibili nozze. Da anni i due vivono insieme in Italia, e i fan sono impazienti di sapere se prima o poi celebreranno un doppio matrimonio proprio nel Bel Paese.

“Io amo Cristiano. Mi prendo cura di lui, lo adoro, lo ammiro, è una bravissima persona e sono felice di condividere la mia vita con lui. Ma niente nozze. Per ora il matrimonio non è assolutamente nei nostri piani”, aveva dichiarato la modella nel 2019 a È già mezzogiorno.