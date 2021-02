Agata Reale, ballerina ed ex volto di Amici, ha confessato di essere affetta da una grave forma di leucemia acuta.

L’ex volto di Amici Agata Reale, ha rivelato per la prima volta la sua malattia: la ballerina sta combattendo da circa un anno contro una leucemia promielocitica acuta, scoperta di avere poco prima che in Italia scoppiasse l’emergenza Coronavirus. La ballerina ha vissuto un anno molto difficile dopo la diagnosi, intraprendo un duro percorso di cure e ovviamente isolandosi dai suoi cari per non rischiare un contagio:

“Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale. Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fiori dall’ospedale”, ha rivelato la ballerina a Diva e Donna.

Agata Reale: la malattia

La ballerina Agata Reale ha confessato per la prima volta il suo dramma: dopo le sue nozze con Carmelo De Luca (padre di sua figlia Cloe) ad agosto 2019, l’ex concorrente di Amici è svenuta in casa. Di lì a poco tempo le è stata diagnosticata una leucemia promielocitica acuta che, se non avesse iniziato a curare in tempi brevi, avrebbe potuto causarle problemi molto seri.

La ballerina ha dunque iniziato a entrare e uscire (per tempi brevissimi) dall’ospedale, dove inizialmente le avrebbero fatto visita suo marito e sua madre. Poco tempo dopo la diagnosi però, l’emergenza sanitaria ha cambiato tutto.

L’emergenza Coronavirus e i ricoveri

A sommarsi al suo dramma personale e alla malattia, come se non bastasse, è iniziata l’emergenza Coronavirus: per mesi la ballerina sarebbe rimasta sola in ospedale, scongiurando così l’eventualità di un possibile contagio. “Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito (…) Per il Covid è diventato impossibile, e sono rimasta sola”, ha dichiarato l’ex volto di Amici, che ancora oggi sta affrontando un difficile percorso di cure.

