Dopo aver mostrato alcune prove dell’abito da sposa, Cecilia Rodriguez ha raccontato nuovi dettagli sulle prossime nozze con Moser.

Super emozionata per il matrimonio che arriverà col suo Ignazio Moser. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez che dopo aver mostrato la seconda prova dell’abito di nozze ha confidato nuovi dettagli del grande giorno ai suoi seguaci su Instagram. In modo particolare la location dove tutto avverrà e il motivo dietro tale scelta.

Cecilia Rodriguez, i preparativi delle nozze

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

Attraverso una serie di domande e risposta sui social, la sorella di Belen ha dato alcuni aggiornamenti relativi alle nozze in programma con Moser. La bella Cecilia ha spiegato: “Da quando mi è arrivata la proposta, ho sentito un sacco di spose. Non ho mai organizzato un matrimonio: spero sia la prima e l’ultima”.

L’argentina ha ammesso, come già detto in passato, di non essere troppo avezza ai preparativi e all’organizzazione di eventi ma di essere pronta a metterci il massimo impegno in questo caso: “Mi hanno detto tutte di mettermi l’anima in pace, come quando fai la casa nuova. Ho i miei tempi sono un po’ lenta e poco organizzata, ma rispetterò le scadenze“.

La location scelta e il motivo

Parlando ancora del matrimonio e della location scelta, Cechu ha aggiunto di aver scelto la Toscana: “Volete sapere perché? Perché tempo fa con Nachito (Moser ndr) abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella Maremma e ho visto che c’è una campagna che ricorda molto la mia in Argentina e anche Trento, casa di Ignazio, con le vigne”, ha spiegato la donna.

“Quindi ho trovato questi due mondi che si univano e sono i nostri. Così ho pensato che la Toscana sarebbe stato il posto perfetto. Vi dirò tra qualche giorno se la mia idea sarà ancora confermata, devo tornare di nuovo, ma penso proprio di sì.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della coppia in un momento di grande tenerezza: