L’annuncio di Beppe Vessicchio: niente Sanremo 2024 per il famoso direttore d’orchestra. L’uomo ha spiegato nel dettaglio il motivo.

Sarà un Festival di Sanremo 2024 senza Beppe Vessicchio. Il famoso direttore d’orchestra, sempre tra i volti maggiormente apprezzati del settore, ha annunciato la sua assenza alla kermesse musicale ormai prossima ad iniziare. Parlando ad Agi, l’ex insegnante anche di Amici ha sottolineato le ragioni dietro questa mancata partecipazione che conferma una sorta di trend già iniziato qualche tempo fa.

Beppe Vessicchio non sarà a Sanremo 2024

Beppe Vessicchio

Intervistato dall’Agi, Vessicchio ha ripercorso alcune tappe della sua carriera sino ad arrivare all’attualità che, come anticipato, non lo vedrà protagonista nel prossimo Festival di Sanremo 2024. Il motivo è presto detto: “Non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all’Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel Festival. L’attuale scena discografica è cambiata, molto, rispetto ad una decina di anni fa. Anche quelle competenze alle quali un’azienda del settore, oppure un artista, facevano riferimento per la scelta di un arrangiatore-direttore sono cambiate”.

E ancora: “[…] Oggi i computer con i quali si realizza gran parte della musica in commercio ti permettono di veder trascritto e stampato ciò che hai suonato con una tastiera per simulare i suoni dell’orchestra classica”.

Il direttore ha spiegato anche che gli mancherà non essere presente alla kermesse ma non tanto per il dirigere ma per “la convivialità con i colleghi, gli incontri, gli scambi di opinioni, i pronostici e le chiacchiere sui retroscena”.

Di seguito anche un recente post Instagram della kermesse musicale con alcuni dei protagonisti: