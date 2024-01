Momento di grande tensione nella Casa del GF con Beatrice Luzzi che si è lasciata andare ad alcune frasi molto forti fuorionda.

Sono subito diventate virali sul web alcune dichiarazioni di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. In alcuni fuorionda nel corso dell’ultima puntata andata in tv del reality, infatti, l’attrice si è lasciata andare a delle frasi si Perla Vatiero che hanno fatto discutere e che hanno anche generato non poche reazioni da parte dei coinquilini in gioco.

Beatrice Luzzi, il fuorionda su Perla Vatiero

Beatrice Luzzi

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda in diretta del GF non sono mancate le scintille tra i concorrenti. In modo particolare tra la Luzzi e Perla Vatiero con quest’ultima chiamata in causa anche durante alcuni fuorionda.

Nello specifico, infatti, l’attrice si è resa protagonista di alcune parole pesantissime verso l’ex volto di Temptation Island: “Mi vuole uccidere“; ha detto facendo riferimento alla più giovane ragazza. E ancora: “Ho l’impressione che mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura”.

Frasi molto forti che hanno generato diverse reazioni, sia all’interno della Casa che sul web. I social si sono schierati, questa volta, contro l’attrice mentre i vari concorrenti sono rimasti piuttosto increduli facendo capire alla donna di aver certamente esagerato con le “preoccupazioni” e pure con le parole su Perla.

Staremo a vedere se le due donne si troveranno a scontrarsi di nuovo e come andrà a concludersi questa vicenda.

Di seguito anche un post su X in cui un utente ha messo in evidenza le parole della concorrente e le reazioni degli altri inquilini: