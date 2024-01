Dal ritorno in tv con un nuovo programma fino agli amori, vecchi e nuovi. Elisabetta Gregoraci si è raccontata a 360°.

Torna in tv Elisabetta Gregoraci con il programma Mad in Italy, in prima serata su Rai2, insieme a Gigi&Ross. La showgirl e conduttrice ha parlato a Chi di diversi argomenti legati appunto alla sua nuova trasmissione ma anche riguardo i rapporti personali, tra l’ex Flavio Briatore e il nuovo compagno Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci, gli haters e l’amore

Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci tornerà in televisione dal 29 gennaio con Mad in Italy, il nuovo comedy show in cui sarà sul palco insieme a Gigi&Ross. A Chi la donna ha espresso tutta la sua emozione: “Sono felice di far divertire le persone, di far sorridere, di regalare tre ore di allegria. ho fatto per tanti anni programmi con i comici e ho imparato sul campo”.

E su alcune polemiche nate riguardo il presunto ruolo di Briatore nel suo nuovo incarico in tv: “Non sapeva nemmeno che l’avrei fatto questo programma. La verità è che quando ti chiamano, c’è chi è felice per te e c’è sempre qualcuno a cui da fastidio, e allora partono le maldicenze”.

Proprio sugli haters e le cattiverie: “Mi sono stancata di essere buona. Sono abituata a sentir parlare di me, nel bene e nel male, fa parte del gioco. Solo che all’inizio ero spaesata, poi ho imparato a gestire la situazione. Non mi interessano le cattiverie, so a chi dedicare il mio amore e il mio tempo. Ho imparato fin da piccola che il tempo non va sprecato”.

Dopo aver chiarito anche questo punto, un breve passaggio sul privato ed in particolare sul compagno Giulio Fratini. “a tutto bene, sono molto tranquilla. Io vivo a Monte Carlo, lui a Firenze, ma troviamo sempre il modo di vederci”, ha chiosato la bellissima Elisabetta.

Di seguito anche un recente post Instagram della showgirl e conduttrice: