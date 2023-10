E’ uno dei programmi di maggiore successo di Canale 5, per questo in tanti ora si chiedono quando inizia C’è posta per te 2024.

Uno dei programmi di Canale 5 più amati dal pubblico che, di stagione in stagione, continua a essere molto seguito facendo registrare importantissimi dati di share è certamente C’è posta per te. Ecco perché sono in tanti a domandarsi quando inizierà la nuova edizione, se ci saranno novità (in particolare per quel che riguarda i postini) e ad attendere le nuove storie, da quelle più commoventi a quelle invece che strapperanno qualche risata. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su C’è posta per te 2024, sarà l’edizione numero 26 del programma che è andato in onda per la prima volta nel 2000.

C’è posta per te 2024, quando inizia?

Una data ufficiale per la messa in onda della prima puntata di C’è posta per te 2024 non c’è ancora, quel che è certo è che il programma condotto da Maria De Filippi tornerà su Canale 5 nel mese di gennaio e andrà in onda come sempre in prima serata al sabato sera (a partire dalle 21.15 circa). Resta ora da attendere una comunicazione da parte di Mediaset per quanto riguarda la messa in onda del programma.

Maria De Filippi

C’è posta per te 2024: i postini

E chi saranno i postini della nuova edizione di C’è posta per te? Dovrebbe essere riconfermati Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovani Vescovo, quest’ultimo era entrato nel cast del programma nella scorsa edizione. A condurre il programma c’è invece, come sempre, Maria De Filippi. D’altronde C’è posta per te è il suo programma.

C’è posta per te 2024: gli ospiti

Nel corso delle varie puntate non mancheranno poi neppure gli ospiti vip, personaggi noti provenienti dal mondo dello sport, del cinema, della musica e dello spettacolo.