Ecco quali sono le location di Free – Liberi, la commedia con protagonisti un gruppo di anziani che trova il modo per iniziare una nuova vita.

Chi lo dice che durante la terza età non si possano vivere una serie di avventure e peripezie che riportano indietro negli anni? E’ quello che capita ai protagonisti di Free – Liberi, la commedia con protagonisti un gruppo di anziani ospiti di una casa di riposo nei pressi di Roma, praticamente dimenticati dai propri parenti, che si mettono in viaggio verso il sud Italia alla ricerca di un vecchio amore di una di loro. Durante il viaggio si imbatteranno in una banda di sgangherati criminali alla ricerca di un tesoro a cercheranno di salvare un cinema. Vediamo ora quali sono le location di Free – Liberi.

Free – Liberi: le location del film

Una delle location principali di Free – Liberi è la casa di risposo da dove parte l’avventura dei protagonisti del film: quella che si vede nella commedia, che è stata scelta dal regista Fabrizio Maria Cortese, è la casa di riposo dell’Opera Don Guanella di Roma.

Sandra Milo

I protagonista si mettono poi in viaggio verso sud e anche tutte le altre location del film le troviamo infatti nel sud Italia, per la precisione in Puglia. E’ tra Gallipoli e Racale che per circa quattro settimane, nel maggio del 2019, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno effettuato le varie riprese.

Free – Liberi: il cast del film

Tra i protagonisti di Free – Liberi troviamo diversi volti del cinema e della commedia italiana. Due dei protagonisti principali sono Ivano Marescotti e Sandro Milo, nel cast principale ci sono però anche Enzo Salvi, Corinne Clery e Babak Karimi.

A completare il cast principale della commedia diretta da Fabrizio Maria Cortese troviamo marco Marzocca, Sergio Friscia, Tullio Solenghi, Shalana Santana, Michele Venitucci, Martina Palmitesta, Erika Blanc, Stefano Scarfini e Paolo De Vita.