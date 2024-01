E.T. L’extra-terrestre è uno dei tanti capolavori cinematografici diretti da Steven Spielberg: ecco i luoghi nei quali è stato girato il film.

Lo squalo, Indiana Jones, Schindler’s List, Salvate il soldato Ryan: sono tanti i capolavori diretti da Steven Spielberg che hanno avuto un enorme successo a livello globale. Tra questi non può essere dimenticato E.T. – L’extra-terrestre, film del 1982 Che è stato candidato a nove Premi Oscar, vincendone quattro: Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro, Migliori effetti speciali e Migliore colonna sonora. Della pellicola sono note a tutti, anche a chi non l’ha vista, alcune battute come la celebre “E.T. Telefono casa”. Vediamo ora insieme quali sono le location del film.

E.T. – L’extra-terrestre: le location del film

E.T. – L’extra-terrestre è ambientato in California, nei pressi di Los Angeles, ed è proprio qui che Steven Spielberg ha girato gran parte della sua pellicola. Le riprese sono iniziate l’8 settembre del 1981 e la prima scena a essere stata filmata è quella del bacio tra Elliot e una sua compagna di classe (che è a metà del film).

Steven Spielberg

Oltre a Los Angeles, tra le location del film troviamo anche Northridge e Tujunga: in quest’ultimo posto si trova la casa di Elliot dove è ambientata gran parte della storia. Il bosco che vediamo nel film è invece una foresta di sequoie che si trova nei pressi di Crescent City.

E.T. – L’extra-terrestre: il cast del film

Il protagonista principale di E.T. – L’extra-terrestre, Elliot, è un giovane Henry Thomas, che negli anni successivi abbiamo potuto vedere anche in film come Gangs of New York e Doctor Sleep. Tra gli attori principali c’è anche una giovanissima Drew Barrymore.

Il cast del film di Steven Spielberg è completato da Robert MacNaughton, Peter Coyote, Erika Eleniak, C. Thomas Howell, Sean Frye, K. C. Martel e Richard Swingler.