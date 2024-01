Ecco quali sono le location di Non ti pago, il film con protagonista Sergio Castellitto tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo.

Non ti pago è una delle più famose commedie di Eduardo De Filippo. La storia raccontata è quella di Ferdinando Quagliuolo e di Mario Bartolino: il primo è un giocatore accanito ma sfortunato che eredita dal padre un banco lotto, l’altro è un giocatore molto più fortunato, innamorato della figlia di Ferdinando, che un giorno vince 4 milioni di lire al lotto grazie ai numeri che in sogno gli ha suggerito il padre di Ferdinando. Quest’ultimo, venuto a conoscenza del sogno, si rifiuta di pagare la vincita. Vediamo ora quali sono le location di Non ti pago, il film diretto da Edoardo De Angelis (che ha firmato anche la regia di altri film tratti sempre dalle opere teatrali di Eduardo De Filippo) con protagonista Sergio Castellitto tratto proprio dall’opera teatrale.

Non ti pago: le location del film

Non ti pago, così come le altre opere di Eduardo De Filippo, è ambientato a Napoli e anche il film diretto da Edoardo De Angelis è stato girato nel capoluogo della Campania.

Sergio Castellitto

L’opera è stata girata principalmente nel quartiere Chiaia di Napoli, nei pressi di Piazza del Gesù si trova l’appartamento di Ferdinando ma anche tutte le altre location che possiamo vedere nel film. Il centro storico di Napoli è quindi a sua volta protagonista del film.

Non ti pago: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Non ti pago è il già citato Sergio Castellitto, che veste i panni di Ferdinando. L’altro protagonista, Mario Bertolini, è invece impersonato da Gianluca Di Gennaro. Nel cast del film troviamo poi anche Maria Pia calzone, Pina Turco, Angela Fontana, Giovanni Ludeno, Maurizio Casagrande e Antonio Casagrande.