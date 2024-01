Ecco quali sono le location di L’afide e la formica, il film contro i pregiudizi con protagonista Beppe Fiorello.

Un professore di educazione fisica, nonché ex corridore, e una studentesse di 16 anni, nata in Italia da genitori musulmani che vive tutti i conflitti tipici dell’adolescenza e con la sensazione di essere diversa dai suoi compagni, anche per quel velo che deve portare. Sono loro i protagonisti di L’afide e la formica, film del 2021 diretto da Mario Vitale. Vediamo ora quali sono le location di L’afide e la formica.

L’afide e la formica: le location del film

L’afide e la formica è ambientato in Calabria, per la precisione a Lamezia Terme, dove si svolge la storia che viene raccontata nel film. Le riprese del film sono durate poco più di un mese, da inizio settembre ai primi di ottobre del 2020.

Beppe Fiorello

“Ci tenevo a raccontare una storia legata alla mia terra diversa rispetto alla narrazione stereotipata a cui siamo stati abituati in questi anni. Allargando inoltre il discorso ai nuovi cittadini italiani: gli immigrati di seconda generazione. Il mio sogno è sempre stato quello di fare cinema in Calabria e questa storia nasce ambientata nella mia città. Mentre scrivevo la sceneggiatura con gli altri autori i luoghi che descrivevamo erano quelli in cui ho vissuto, ed è stato automatico trasportarli nella realtà durante le riprese”. ha spiegato il regista del film, Mario Vitale, come riportato da Fabrique du Cinema.

L’afide e la formica: il cast del film

I due protagonisti principali di L’afide e la formica, il professore di educazione fisica Michele Scimone e la sua studentesse Fatima, sono interpretati rispettivamente da Giuseppe Fiorello e da Cristina Parku.

Nel cast del film troviamo poi anche Alessio Praticò, Valentina Lodovini, Anna Maria De Luca, Nadia Kibout, Francesca Crapis ed Ettore Signorelli.