Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 3 gennaio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Un mercoledì particolare quello di ieri, con la televisione di Stato italiana che ha raggiunto il grande traguardo dei 70 anni di trasmissioni regolari e ha voluto omaggiare la sua storia con programmi ad hoc, anche in prima serata. Il pubblico da casa ha deciso di unirsi ai festeggiamenti: ha trionfato infatti Rischiatutto ’70, lo speciale condotto da Carlo Conti su Rai 1 proprio in occasione dell’anniversario della Rai, superando nettamente persino la partita di Coppa Italia Roma-Cremonese andata in onda su Canale 5. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di mercoledì 3 gennaio 2024.

Carlo Conti

‘Rischiatutto ’70’ fa il boom: i risultati degli ascolti

Il “revival” del quiz portato al successo da Mike Bongiorno ha fatto il botto: con ospiti d’eccezione come Mara Venier, Loretta Goggi, Nino Frassica e Luca Argentero, Rischiatutto ’70, condotto da Carlo Conti su Rai 1, ha registrato un totale di 4.529.000 telespettatori, con uno share del 28,15%. Gli ottavi di finale di Coppa Italia, che hanno visto la sfida Roma-Cremonese e che sono stati trasmessi da Canale 5, hanno invece ottenuto uno share del 15,24%, con 3.033.000 telespettatori. Chiude il podio Fuori dal Coro: il talk di Rete 4 ha infatti raggiunto il 6,58% di share, con 952.000 telespettatori.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Rai 2, con la serie tv Il giro del mondo in 80 giorni, ha conquistato nei due episodi 731.000 telespettatori, per uno share del 3,61% e 739.000 telespettatori, per uno share del 4,30%. Sulla stessa linea d’onda In viaggio con Barbero, in onda su La7, che ha registrato il 4,16% di share con 797.000 telespettatori. Il cinema di Italia 1, con la messa in onda di E.T. L’extraterrestre, ha tenuto incollati 755.000 telespettatori, registrando uno share del 4,01%, mentre il film Free – Liberi, trasmesso da Rai3, ha raggiunto il 3,92% di share con 745.000 telespettatori. Ancora, su Tv8 il cult Dirty Dancing ha ottenuto uno share del 3,8%, per un totale di 700.000 telespettatori, e sul Nove il film Come ti ammazzo il bodyguard ha registrato il 2% di share, con 370.000 telespettatori.