Ecco quali sono le canzoni che compongono la colonna sonora di Berlino, la serie TV spinoff de La Casa di Carta.

Il 29 dicembre 2023 su Netflix è uscita Berlino, la serie TV spinoff de La Casa di Carta con protagonista il personaggio interpretato da Pedro Alonso, uno dei più iconici e amati della serie originale sulla banda di ladri vestiti con le tute rosse e le maschere di Salvador Dalì. Chi ha visto La Casa di Carta sa bene che una delle cose che piacciono a Berlino è la musica e che lo stesso personaggio adora cantare. E proprio le canzoni che compongono la colonna sonora sono uno dei punti di forza della serie TV: vediamo ora quali sono.

Le canzoni di “Berlino”: la colonna sonora della serie TV

Nelle varie stagioni de La Casa di Carta ci sono stati diversi omaggi alla musica italiana, tanto che la canzone simbolo della serie TV è diventata Bella Ciao. Anche in Berlino non mancano gli omaggi alla musica italiana, possiamo infatti vedere il protagonista cantare Felicità di Al Bano e Romina Power. Ecco la colonna sonora completa della serie TV:

Pedro Alonso

Episodio 1

Demons di Nikki Garcia

L’amour (cover di Carla Burni) di Samantha Siquieros

Pasión di Rodrigo Leão

Je T’aime Moi Non Plus di Serge Gainsbourg

Episodio 2

What a Wonderful World di Goa

I Love It (feat. Charli XCX) di Icona Pop

Canone di Pachelbel di Ara Malikian

La Vie en Rose di Emily Watts

Mon Manège a Moi di Etienne Daho

Episodio 3

Et Maintenant di Gilbert Becaud

Heaven Can Wait di Charlotte Gainsbourg

Episodio 4

Que C’est Triste Venise di Charles Aznavour

Episodio 5

No Me Mires di Pol 3.14

Forever Young di Youth Group

Episodio 6

All The Love In The World di Lily Kershaw

The Circle Game di Buffy Sainte-Marie

Episodio 7

Felicità (cover di Al Bano & Romina Power) di Pedro Alonso e Tristán Ulloa

Stayin’ Alive ‘95 di NdiTrance & Ricardo da Force

We all be all right di Amy Stroup, AG

Be My Baby di The Ronettes

Episodio 8

Como Yo Te Amo di Pedro Alonso

Que Me Coma El Tigre di Lola Flores

Tout ou Rien di Pipo Romero

As Long As You’re With Me di Amy Stroup feat. Andrew Belle