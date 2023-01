Ecco le location di Le Befana vien di notte, divertente commedia con protagonista Paola Cortellesi nei panni proprio della Befana.

La Befana esiste veramente? Sì, ma non è affatto come la immaginate. Di giorno è infatti una normalissima maestra elementare di notte però si trasforma nel personaggio che tutti conosciamo. O almeno questo è ciò che avviene in La Befana viene di notte, divertente commedia diretta da Michele Soavi che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2018 e ha come protagonista principale Paola Cortellesi. Vediamo ora quali sono le location di La Befana vien di notte.

La Befana viene di notte: le location del film

E’ il Trentino Alto Adige la regione che ha ospitato le riprese di La Befana vien di notte. Il film è stato girato interamente tra il mese di gennaio e quello di febbraio del 2018. Molti dei paesi scelti per girare il film si trovano ai piedi dello Sciliar che, per chi non lo sapesse, è un massiccio montuoso che secondo alcune leggende è abitato da streghe, spiriti e altre creature magiche.

Paola Cortellesi

Tra le location principali del film troviamo la casa di Paola (il personaggio di Paola Cortellesi), che altro non è che il Castello del Lago che si trova a Monticolo sulla sponda meridionale del Lago Grande di Monticolo.

Il paese nel quale è presente la scuola dove insegnala protagonista è Caldaro e quella che viene presentata come la scuola elementare è in realtà la Vereinshaus, ovvero la Casa delle Associazioni, del paese. Altre location si trovano a Merano e a Castelrotto.

Non tutte le riprese di La Befana vien di notte sono però state effettuate in Trentino Alto Adige, per esempio La fabbrica di giocattoli di Mr. Johnny è in realtà la Centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord che si trova a Civitavecchia, in provincia di Roma. La casa di Mr. Johnny è invece Punta Helbronner The Sky, ovvero la stazione di arrivo della funivia Skyway Monte Bianco che si trova a Courmayeur.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG