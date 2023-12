Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle due puntate di Cash or trash Xmas edition 2023: quando sono, gli ospiti vip e dove vederlo.

In Cash of trash siamo abituati a vedere i vari collezionasti sfidarsi all’asta per gli oggetti più diversi presentati dai vari partecipanti al programma. Ora invece li vedremo contendersi quello che porteranno alcuni personaggi dello spettacolo: in Cash or trash Xmas edition 2023 saranno infatti i vip a presentare ai mercanti alcuni loro oggetti molto particolari. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a queste due puntate speciali del programma condotto da Paolo Conticini.

Cash or trash Xmas edition 2023: quando vanno in onda le puntate?

Come detto in precedenza, le puntate di Cash or trash Xmas edition 2023 sono in totale due: la prima andrà in onda mercoledì 20 dicembre, la seconda la settimana successiva, mercoledì 27 dicembre entrambe in prima serata, a partire dalle ore 21.34.

Paolo Conticini

Dove vedere Cash or trash Xmas edition 2023 in streaming e in TV

Ovviamente le puntate di Cash or trash Xmas edition 2023, così come quelle tradizionali del programma, si possono vedere in TV su Nove. E dove si può vedere Cash or trash Xmas edition 2023 in streaming? Basta collegarsi al sito del canale televisivo, ovvero nove.tv.

Cash or trash Xmas edition 2023: gli ospiti vip

Come abbiamo detto in precedenza, la particolarità di Cash or trash Xmas edition 2023 è che a presentare ai mercanti i proprio oggetti più particolari saranno alcuni personaggi famosi. Nel corso delle due puntate vedremo il comico Gabriele Cirilli, la campionessa di salto in alto Sara Simeoni, il telecronista Fabio Caressa e l’ex parlamentare nonché personaggio televisivo Vladimir Luxuria.

I mercanti saranno gli stessi che già conosciamo: Ada Egidio, Roberta Tagliavini, Stefano D’Onghia, Giano Del Bufalo e Giovanni De Santis.