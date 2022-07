Scopriamo tutto su Gabriele Cirilli: la vita privata, la carriera, la malattia e le curiosità sul comico italiano.

Gabriele Cirilli è fra i comici più amati in Italia. Nato il 12 giugno 1967 sotto il segno dei Gemelli, ha alle spalle una storia di grandissimi sacrifici, ma anche di tanti successi. Ha debuttato prima del programma Seven Show, nei panni del maestro di orchestra Mino di Vita, ma aha raggiunto la grande popolarità grazie a Zelig e ad altri programmi come Tale e quale show. Scopriamo di più su di lui e sulla sua vita!

La vita privata di Gabriele Cirilli: moglie e figli

C’è ben poco da dire sulla vita privata dell’attore, e questo perché Gabriele Cirilli è sposato felicemente con sua moglie Maria. Ma da quanto dura il loro amore? Beh, praticamente da tutta la vita! Pensate che i due si sono conosciuti fra i banchi di scuola quando avevano solo 14 anni, ed è stato subito amore. Ma da una semplice infatuazione da liceali, le cose si sono poi fatte sempre più serie, finché non è arrivato il fidanzamento e poi il matrimonio.

GABRIELE CIRILLI

“La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco”, ha dichiarato Gabriele riguardo il loro primo incontro a Grand Hotel: “Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”. Insomma, riuscite a pensare a una storia d’amore più bella?

Dalla loro unione, nel 2001, è nato il primo figlio di Gabriele Cirilli e Maria, Mattia! Tuttavia, su Instagram il comico preferisce non pubblicare troppi scatti che riguardano la sua quotidianità e la sua sfera sentimentale, ma predilige post legati al suo lavoro oppure video divertenti!

Chi è la moglie di Gabriele Cirilli, Maria De Luca?

Sono insieme da una vita e Maria De Luca ha fatto veramente di tutto per il suo Gabriele: ha iniziato la sua carriera lavorativa come farmacista, ma poi, per seguire il marito a Milano, si è dovuta inventare qualcos’altro per mantenere la famiglia. Dopo il lavoro in farmacia, Maria si è dedicata ad altro ed è entrata a far parte del mondo dello spettacolo: oggi, infatti, è una produttrice teatrale.

Chi è Gabriele Cirilli in 6 curiosità

-Gabriele Cirilli e PSY: quando fu concorrente e ospite fisso di Tale e Quale Show, la sua imitazione del rapper coreano PSY ottenne un grandissimo successo e fu visualizzata da milioni di persone! Ecco il video: guardare per credere, anzi… per ridere!

-Suo padre dovette rinunciare a una carriera da calciatore (era stato chiamato dalla Roma) a causa dell’azienda di famiglia, una ditta di marmi alla quale contribuì anche Gabriele, che ci lavorò quand’era adolescente.

-Gabriele da ragazzo aveva i capelli lunghi e una certa passione… per gli orecchini!

-È un grande amico di Flavio Insinna ed Enrico Brignano.

-Una vita per il calcio: gran tifoso della Juventus, il mito di Cirilli era Michel Platini. Tuttavia, non è stato solo un appassionato di calcio, ma anche un giocatore: Cirilli è stato, sino ai 19 anni, un centrocampista della squadra Sulmona.

-Nonostante la visibilità pubblica, non sono conosciuti i guadagni e nemmeno il patrimonio del comico.

La malattia di Gabriele Cirilli

Siamo abituati a vedere l’attore e comico sempre allegro e frizzante, eppure Cirilli ha sofferto di una grave forma di depressione, una malattia che gli è stata causata da diversi problemi economici. Dopo il fallimento della ditta di marmi di suo padre, Gabriele, appena adolescente, dovette andare a lavorare per contribuire a saldare i debiti del padre.

Ma questo non bastò, e la situazione degenerò fino a che la famiglia Cirilli non si trovò addirittura senza casa: fu un colpo durissimo per Gabriele, che però riuscì a rialzarsi grazie all’amore dei suoi cari e soprattutto di Maria, sempre al suo fianco nei momenti più bui della sua vita.

Nello stesso periodo morì anche il padre. A Verissimo sull’argomento ha rivelato: “Quando è morto papà, mia mamma ci ha fatto anche da papà. Lei ha fatto di tutto nella vita, anche la donna delle pulizie, per permetterci di realizzarci. Poi ha fatto tanta solidarietà, ci ha insegnato a donare e a condividere“.

Insomma, la compagna di Gabriele Cirilli è davvero la sua luce, come ha dichiarato il comico stesso in diverse interviste. Ecco le sue parole, affidate a Grand Hotel: “Lei è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela“.

Dove abita Gabriele Cirilli?

Per oltre 16 anni – subito dopo aver lasciato la casa di famiglia in Abruzzo – Gabriele Cirilli a vissuto a Roma, precisamente in Piazza Bologna, zona Tiburtina. Nonostante i bei ricordi, il comico e sua moglie si sono trasferiti in diverse città italiane, in base a dove si trovava la sede di lavoro. Ad oggi, è residente a Milano.

