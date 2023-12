Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2024, la 74a edizione della più importante kermesse musicale italiana.

C’è un appuntamento a cui gli italiani da oltre 70 anni non rinunciano mai: quello con il Festival di Sanremo. L’edizione numero 74 si sta avvicinando sempre di più e, inevitabilmente, sta crescendo sempre più l’attesa e la curiosità nell’ascoltare le nuove canzoni e vedere esibirsi sul palco del Teatro Ariston tutti gli artisti in gara, oltre che i vari ospiti che si alterneranno nel corso delle consuete cinque serate. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2024.

Festival di Sanremo 2024: le date

Quando inizia il Festival di Sanremo 2024? La prima serata sarà martedì 6 febbraio, la finalissima sarà invece sabato 10 febbraio: quel giorno si scoprirà chi sarà il vincitore della nuova edizione. Ricordiamo che il vincitore del Festival di Sanremo sarà anche colui o colei che rappresenterà l’Italia nella prossima edizione dell’Eurovision.

Amadeus

Festival di Sanremo 2024: i conduttori

A condurre il Festival di Sanremo 2024 sarà ancora una volta Amadeus, che è anche il direttore artistico della kermesse musicale. Ma Amadeus non sarà solo sul palco del Teatro Ariston: in ogni serata sarà infatti affiancato da un co-conduttore o una co-conduttrice diversa.

Nella serata inaugurale, quella di martedì 6 febbraio, sarà Marco Mengoni a presentare il Festival al fianco di Amadeus. Nelle serate successive si alterneranno tre donne: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Nella finale di sabato 10 febbraio rivedremo invece al fianco di Amadeus una vecchia conoscenza del Festival di Sanremo: Fiorello.

Festival di Sanremo 2024: i cantanti

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 saranno in totale 26. I loro nomi non sono però ancora stati svelati. Di questi 26, tre usciranno da Sanremo Giovani, che si svolgerà il prossimo 19 dicembre, gli altri 23 verranno invece annunciati da Amadeus nel corso del Tg1 domenica 3 dicembre. Non resta che aspettare.