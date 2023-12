Ecco le location di Habemus Papam, il film diretto da Nanni Moretti con protagonisti lo stesso regista, Michel Piccoli e Margherita Buy.

Tra i tanti film di Nanni Moretti, che hanno avuto un grande successo, c’è Habemus Papam. La pellicola è uscita nel 2011 ed è stata presentata al Festival di Cannes: ha saputo conquistare il pubblico ma anche la critica, come anche i numerosi premi ricevuti dimostrano. Tra questi citiamo i tre David di Donatello, i sette Nastri d’argento, i tre Ciak d’oro e altri ancora. La storia raccontata è quella di un cardinale che viene eletto papa ma che non crede di essere in grado di adempiere a questo ruolo e, per questo motivo, chiede aiuto a uno psicanalista. Vediamo ora quali sono le location di Habemus Papam.

Habemus Papam: le location del film

Come è facile immaginare, la storia raccontata in Habemus Papam è, almeno in parte, ambientata all’interno di Città del Vaticano. Ma è altrettanto semplice immaginare che i vari alloggi del papa non possano essere stati utilizzati per le riprese.

Nanni Moretti

Tutte le scene che dovrebbe essere state girate al Vaticano sono state girate in diversi luoghi di Roma: la scalinata che percorrono i cardinali per il conclave è quello di Palazzo Barberini, la Cappella Sistina è stata ricostruita negli studi di Cinecittà, mentre a Palazzo Farnese sono state girate diverse scene degli alloggi vaticani. E ancora, quelli che vengono presentati come i giardini vaticani sono invece i giardini di Villa Lante della Rovere a Bagnaia, in provincia di Viterbo.

Tra le location troviamo anche lo studio dell’ex moglie del professor Brezzi, dove il Papa viene trasferito in segreto che si trova in via Nicola Ricciotti, a Roma. La chiesa dove il Papa va di nascosta ad ascoltare la messa è la chiesa di Santa Dorotea, sempre a Roma, mentre la piazza dove si ferma a leggere i giornali, dopo la sua fuga, è Piazza Trilussa.

Habemus Papam: il cast del film

A interpretare il ruolo del cardinale Melville che viene poi eletto Papa è Michel Piccoli. Nanni Moretti è invece lo psicanalista Brezzi mentre Margherita Buy interpreta l’ex moglie di quest’ultimo. Nel cast di Habemus Papam troviamo anche Renato Scarpa, Jerzy Stuhr, Franco Graziosi e Camillo Milli.