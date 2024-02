Chi l’ha detto che le canzoni che vanno male a Sanremo sono destinate a finire nel dimenticatoio? Alcune hanno avuto un enorme successo.

Non sempre chi arriva ultimo perde. Il successo, in alcuni casi, può arrivare dopo e può essere molto più grandi di quello che ci aspettava. La storia del Festival di Sanremo, per esempio, è piena di canzoni che hanno fatto flop sul palco del Teatro Ariston e che poi, successivamente, sono diventate delle hit ascoltate e cantate da milioni e milioni di italiani. Vediamo allora proprio quali sono le canzoni più famose che sono andare male a Sanremo ma che si sono trasformate poi in successi.

5 canzoni flop a Sanremo che hanno avuto successo

L’esempio che viene sempre citato quando si parla delle canzoni flop a Sanremo e che hanno avuto successivamente un grande successo è Vita spericolata. Era il Festival del 1983, Vasco Rossi si presente all’Ariston con questo brano che arrivò penultimo. Cosa è successo nei mesi e negli anni successivi è noto a tutti: ancora oggi viene cantata da milioni di persone.

Vasco Rossi

Sanremo 2002. A vincere sono i Matia Bazar con Messaggio d’amore ma a oggi è più facile ricordare e canticchiare un’altra canzone di quell’edizione del Festival: Salirò di Daniele Silvestri. Eppure con questo brano, che ha avuto un grande successo in seguito è arrivato solo quattordicesimo

Mia Martini, nel 1989 andò un po meglio rispetto a Daniele Silvestri nel 2002: vinse il Premio della Critica ma si piazzò al nono posto in classifica generale. Cosa cantava? Almeno tu nell’universo. Difficile trovare qualcuno che non la conosca.

Restiamo negli anni ’80, per la precisione nel 1983: a vincere il Festival sono i Ricchi e Poveri con Se m’innamoro ma, riguardando la classifica finale di quell’anno, al penultimo posto si trova la canzone che ha avuto più successo di quell’rdizioe: Donne di Zucchero.

Nel 1966 l’avventura di Adriano Celentano al Festival di Sanremo si è conclusa dopo la prima serata: la sua canzone fu un vero flop all’Ariston. Cosa cantava il Molleggiato? Il ragazzo della via Gluck.