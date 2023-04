Ecco quali sono le location di Bomber, il film con protagonista Bud Spencer nei panni di una vecchia gloria del pugilato.

Fra i tanti film che Bud Spencer ha girato nel corso della sua lunga carriera c’è anche Bomber, commedia diretta da Michele Lupo che è uscita nelle sale cinematografiche nel 1982. Il protagonista è Bomber, una vecchia gloria del pugilato che lavora come capitano di una nave che si ritrova ad allenare Giorgione, un ragazzo napoletano dedito, per un incontro con il vecchio rivale Rosco Dunn, un sergente americano dedito ad affari loschi. Vediamo ora quali sono le location di Bomber.

Bomber: le location del film

E’ la Toscana che ha ospitato le riprese di Bomber, molte location sono state utilizzate anche per un altro film di Michele Lupo con sempre Bud Spencer protagonista: Lo chiamavano Bulldozer. D’altronde anche la trama dei due film presenta molti aspetti comuni.

BUD SPENCER

Una delle location principali di Bomber è il Palasport di Forte dei Marmi: è qui che è stata girata la scena del combattimento finale. Ma oltre a Forte dei Marmi, tra i luoghi delle riprese di Bomber troviamo anche Marina di Pina, Tirrenia, Livorno e Pisa. In quest’ultima città è stata, per esempio, girata la scena in cui Gerry sbatte la testa contro la statua.

Bomber: il cast del film

A differenza di molti altri film in cui Bud Spencer è stato protagonista, in Bomber non troviamo Terence Hill nel cast. Al fianco del protagonista ci sono Jerry Calà e Mike Miller, che veste i panni di Giorgione. L’ex pugile Katie Knoetze interpreta invece il ruolo di Rosco Dunn.

Nel cast di Bomber troviamo poi anche Gegia, Nando Paone, Giorgio Vignali, Maurizio Tori, Valeria Cavalli, Bobby Rhodes e un giovanissimo Mario Mattiolini nei panni del telecronista a bordo ring.

